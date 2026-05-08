Νέα ένταση στη Ρεάλ: «Τσακώθηκε» ο Εμπαπέ με τον Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Καθώς πλησιάζει το Clasico, στο οποίο η αντίπαλός της, η Μπαρτσελόνα, θα μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο του ισπανικού πρωταθλήματος αυτή την Κυριακή στο «Καμπ Νοόυ» (10/5, 22:00), τα αποδυτήρια της Μαδρίτης είναι ηλεκτρισμένα.
Ως απόδειξη της έντασης στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αουρελιέν Τσουαμενί και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε διαπληκτίστηκαν στα αποδυτήρια την Πέμπτη (7/5), στο περιθώριο της προπόνησης. Ο Ουρουγουανός υπέστη μάλιστα τραυματισμό στο κεφάλι όταν προσγειώθηκε άτσαλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δύο παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν συγκρουστεί τους τελευταίους μήνες. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ και ο Καρέρας ήρθαν επίσης σε αντιπαράθεση πριν από τον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League εναντίον της Μπενφίκα. Ο οξύθυμος Γερμανός αμυντικός φέρεται να χαστούκισε τον Ισπανό ακραίο αμυντικό.
Αυτή την Πέμπτη, η εφημερίδα OK Diario ανέφερε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους, χωρίς να διευκρινίζει πότε έλαβε χώρα αυτή η φερόμενη διαμάχη. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν εξαιρετική σχέση, φέρεται να είχαν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Οι τόνοι ανέβηκαν, αλλά δεν ανταλλάχθηκαν χτυπήματα.
