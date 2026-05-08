ΠΑΡ.08 Μαΐ 2026 18:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Νέα ένταση στη Ρεάλ: «Τσακώθηκε» ο Εμπαπέ με τον Βινίσιους
βινίσιους εμπαπε
clock 08:18 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Καθώς πλησιάζει το Clasico, στο οποίο η αντίπαλός της, η Μπαρτσελόνα, θα μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο του ισπανικού πρωταθλήματος αυτή την Κυριακή στο «Καμπ Νοόυ» (10/5, 22:00), τα αποδυτήρια της Μαδρίτης είναι ηλεκτρισμένα.

Ως απόδειξη της έντασης στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αουρελιέν Τσουαμενί και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε διαπληκτίστηκαν στα αποδυτήρια την Πέμπτη (7/5), στο περιθώριο της προπόνησης. Ο Ουρουγουανός υπέστη μάλιστα τραυματισμό στο κεφάλι όταν προσγειώθηκε άτσαλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δύο παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν συγκρουστεί τους τελευταίους μήνες. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ και ο Καρέρας ήρθαν επίσης σε αντιπαράθεση πριν από τον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League εναντίον της Μπενφίκα. Ο οξύθυμος Γερμανός αμυντικός φέρεται να χαστούκισε τον Ισπανό ακραίο αμυντικό.

Αυτή την Πέμπτη, η εφημερίδα OK Diario ανέφερε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους, χωρίς να διευκρινίζει πότε έλαβε χώρα αυτή η φερόμενη διαμάχη. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν εξαιρετική σχέση, φέρεται να είχαν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Οι τόνοι ανέβηκαν, αλλά δεν ανταλλάχθηκαν χτυπήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρεαλ Μαδρίτης Βινίσιους Κιλιάν Εμπαπέ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis