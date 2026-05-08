Ντόρτμουντ: Επαφές με Γκενκ για την απόκτηση του Καρέτσα

Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, τόσο περισσότερο το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος-μεταγραφολόγος, Σάσα Ταβολιέρι, με ανάρτησή του αποκάλυψε ότι την περασμένη εβδομάάδα έγινε ραντεβού ανάμεσα στον Έλληνα διεθνή επιθετικό μέσο της Γκενκ με ανθρώπους της Ντόρτμουντ.

Ωστόσο, μια άμεση συμφωνία δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι... κοντά, καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν λόγω του οικονομικού. Η Γκενκ φέρεται να αξιώνει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για τον 18χρονο σταρ, ποσό που η Ντόρτμουντ θεωρεί προς το παρόν υπερβολικά υψηλό.

Ο Καρέτσας θεωρείται εδώ και αρκετό καιρό ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια το βελγικό ποδόσφαιρο, έχοντας εντυπωσιάσει αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ με την τεχνική του κατάρτιση, την αγωνιστική του αντίληψη και την ωριμότητά του, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Στην Μπορούσια, μεταξύ άλλων, βλέπουν στον Καρέτσα έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να εξελιχθεί σε παίκτη κορυφαίου επιπέδου, με την ομάδα της Bundesliga να έχει «χτίσει» εδώ κι αρκετά χρόνια ισχυρή φήμη όσον αφορά την ανάδειξη και ανάπτυξη νεαρών ταλέντων.

