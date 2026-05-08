Euroleague: Με Bαλένθια απόψε ο Παναθηναϊκός για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four
clock 07:34 | 08/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ααπόψε (08/05/26, 21:15, Novasports Prime) τη Βαλένθια για το τέταρτο ματς των πλέι οφ της Euroleague, με στόχο την πρόκριση στο F-4 της διοργάνωσης

Παρότι δεν κατάφερε να “τελειώσει” τη σειρά στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του, ο Παναθηναϊκός θα έχει και μία δεύτερη ευκαιρία κόντρα στη Βαλένθια στο Telekom Center, με τους οπαδούς του να ετοιμάζονται για νέα φοβερή ατμόσφαιρα.

Η “πράσινη” ΚΑΕ ανακοίνωσε μάλιστα το sold out στο ματς, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να περιμένουν πλέον νίκη της ομάδας του Αταμάν, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Αν συμβεί αυτό ο Παναθηναϊκος θα παίξει με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του  F-4.

Τα play offs

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70

Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός 82-105

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68

Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107

Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91

Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15)

Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 2-1

Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 86-74

Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (8/5, 20:00)

Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Final Four (22-24/5)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε η Ζαλγκίρις

Ρεάλ-Παναθηναϊκός ή Βαλένθια

ΑΕΚ – Μάλαγα 78-65: Μαγική πρόκριση σον τελικό του Basketball Champions League!

