Ηράκλειο - Αυτισμός: Ακολουθώντας τα βήματα στη διαδρομή του φάσματος

Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Αυτισμός: Ακολουθώντας τα βήματα στη διαδρομή του φάσματος», με στόχο την ευαισθητοποίηση και την καθοδήγηση των οικογενειών.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηρακλείου (Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ηρακλείου) και τον Σύλλογο ΗΡ.Υ.Δ.Α., με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής κατανόησης γύρω από το φάσμα του αυτισμού.

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Μαΐου 2026



Ώρα: 09:30 – 14:30



Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Μ. Καρέλλης, Ανδρόγεω

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον αυτισμό, προάγοντας τη γνώση, την αποδοχή και τη στήριξη των ατόμων στο φάσμα και των οικογενειών τους.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η παρουσία του κοινού θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και θα συμβάλει ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περισσότερη κατανόηση, συμπερίληψη και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

