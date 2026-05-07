ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κρήτη: Απογοήτευση στους μικρομεσαίους Δήμους - Κανένα σχολείο από την ύπαιθρο, στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
σχολεια
clock 22:10 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr



Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου του Υπουργείου Παιδείας για την συντήρηση των σχολείων, διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από την Κυβέρνηση ότι θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι Δήμοι και δη αυτοί που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Από την Κρήτη, εντάχθηκαν σχολεία από τις τέσσερεις πρωτεύουσες και ορισμένους όμορους Δήμους τους από το βορρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από το Νομό Ηρακλείου, δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο από τους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου, Γόρτυνας, Αρχανών - Αστερουσίων και Φαιστού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει τους υπόλοιπους Δήμους που εξαιρέθηκαν για να προχωρήσουν στις αναγκαίες συντηρήσεις των σχολείων τους και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, οφείλουν να το διεκδικήσουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σχολεία Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαριέττα γιαννάκου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis