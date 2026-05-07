Επιμελητήριο Ηρακλείου: Προειδοποιεί για απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη του ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησε συνεργάτες ή στελέχη του για την είσπραξη συνδρομών προς τον φορέα ή για την επιβεβαίωση στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για άτομα, τα οποία επισκέπτονται επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παρουσιάζονται ως συνεργάτες ή στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ζητούν τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρηματιών και, σε κάποιες περιπτώσεις, την οικονομική συνδρομή τους προς το Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τους επιχειρηματίες - μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια επικοινωνία.

