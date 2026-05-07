ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Επιμελητήριο Ηρακλείου: Προειδοποιεί για απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών
Επιμελητήριο Ηρακλείου
clock 20:15 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επιχειρηματίες μέλη του ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησε συνεργάτες ή στελέχη του για την είσπραξη συνδρομών προς τον φορέα ή για την επιβεβαίωση στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για άτομα, τα οποία επισκέπτονται επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παρουσιάζονται ως συνεργάτες ή στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ζητούν τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρηματιών και, σε κάποιες περιπτώσεις, την οικονομική συνδρομή τους προς το Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τους επιχειρηματίες - μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια επικοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: "Καρφιά" Χρυσοχοΐδη στη Δικαιοσύνη για τον 54χρονο

Φράγμα Αποσελέμη: Συμφωνία για 5,8 εκατ. κυβικά νερού στην Ανατολική Κρήτη μέχρι τον Μάιο του 2027

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απάτη Επιμελητήριο Ηρακλείου Επιχειρηματίας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis