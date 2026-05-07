Γερμανός τουρίστας πήρε αποζημίωση 986,70 ευρώ επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην Κω

Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση ύψους 986,70 ευρώ αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα στην παραλία της Κω, παρότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ξυπνούσε στις 6 το πρωί για να προλάβει τους υπόλοιπους παραθεριστές.

Σύμφωνα με την Sun, o πατέρας δύο παιδιών φέρεται να περνούσε περίπου 20 λεπτά κάθε πρωί αναζητώντας χώρο για να χαλαρώσει, όμως όλες οι θέσεις ήταν ήδη «καπαρωμένες» από την προηγούμενη μέρα με πετσέτες.

Το ξενοδοχείο και ο τουριστικός πάροχος στην Κω αρνήθηκαν να λάβουν μέτρα απέναντι στους παραθεριστές που παραβίαζαν τους κανόνες, με αποτέλεσμα τα παιδιά του να αναγκάζονται να ξαπλώνουν στο έδαφος.

Η οικογένεια ήρθε αντιμέτωπη με το φαινόμενο του «dawn dash»

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έγιναν γνωστά, είχε πληρώσει 6.203 λίρες, δηλαδή 7.186 ευρώ, για πακέτο διακοπών τον Αύγουστο του 2024 μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

Το ξενοδοχείο όπου διέμεναν διέθετε κανονισμούς που απαγόρευαν την κράτηση ξαπλώστρων με πετσέτες.

Ωστόσο, όταν η οικογένεια ξυπνούσε νωρίς το πρωί, ερχόταν αντιμέτωπη με το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «dawn dash», κατά το οποίο όλες οι ξαπλώστρες εμφανίζονται κατειλημμένες ακόμη και από τις 6 το πρωί.

Ο τουρίστας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη

Οι υπεύθυνοι των διακοπών αγνόησαν τα παράπονα του άνδρα και έτσι ο δυσαρεστημένος τουρίστας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη στο Ανόβερο.

Οι δικαστές δικαίωσαν τον προσφεύγοντα και του επιδικάστηκε επιστροφή 851,75 λιρών, δηλαδή 986,70 ευρώ, από τον τουριστικό πάροχο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο πάροχος δεν είχε άμεσο έλεγχο στο ξενοδοχείο, το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό, καθώς δεν παρείχε τα χαρακτηριστικά που ο πελάτης δικαιούνταν να αναμένει.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν επίσης ότι υπήρχε υποχρέωση διασφάλισης μιας εύλογης αναλογίας ξαπλώστρων σε σχέση με τους επισκέπτες.

Ποιοι παίρνουν τελικά όλες τις ξαπλώστρες;

Πρόσφατη δημοσκόπηση στη Γερμανία έδειξε ότι δύο στους τρεις τάσσονται κατά της πρακτικής δέσμευσης ξαπλώστρων με πετσέτες, ενώ περισσότεροι από έναν στους 10 δηλώνουν ότι θα απομάκρυναν τις πετσέτες που καταλαμβάνουν θέσεις.

Παρά τα στοιχεία αυτά, άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι οι ίδιοι οι Γερμανοί τουρίστες θεωρούν πως είναι οι βασικοί υπαίτιοι για το φαινόμενο της πρωινής «κατάληψης».

Αντίστοιχα, δημοσκόπηση μεταξύ Βρετανών τουριστών έδειξε ότι αποδίδουν στη δική τους εθνικότητα την πρωτιά στην κατάληψη των καλύτερων θέσεων στον ήλιο.

