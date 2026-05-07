Τροχαία με ελάφια: Όταν η άγρια φύση συναντά...την εθνική οδό! - Το τελευταίο περιστατικό

Ο δρόμος που συνδέει τον Πύργο με τα Γρανιτσέικα και το Σκουροχώρι δεν φημιζόταν ποτέ για την άγρια πανίδα του. Ωστόσο, οι τελευταίες εβδομάδες έχουν μετατρέψει τις νυχτερινές διαδρομές των κατοίκων σε μια ιδιότυπη δοκιμασία εγρήγορσης. Η είδηση για νέα σύγκρουση ΙΧ με ελάφι δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο, παράδοξο περιστατικό, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Το σκηνικό είναι σχεδόν πάντα το ίδιο: το σκοτάδι του επαρχιακού δικτύου διακόπτεται από την ξαφνική εμφάνιση ενός μεγαλόσωμου ζώου στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί, αιφνιδιασμένοι, συχνά δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν.

Το αποτέλεσμα; Σοβαρές υλικές ζημιές, τραυματισμένα ή νεκρά ζώα και, το κυριότερο, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή που παραμονεύει πίσω από κάθε στροφή.

Πώς βρέθηκαν όμως τα ελάφια σε μια περιοχή που δεν αποτελεί τον φυσικό τους βιότοπο; Οι αναφορές για ζώα που διέφυγαν από περιφραγμένους χώρους ή ιδιωτικές εκτάσεις έχουν θορυβήσει την τοπική κοινωνία. Ενώ η εικόνα ενός ελαφιού προκαλεί αρχικά δέος και θαυμασμό, η παρουσία του στον δρόμο αποτελεί μια «κινητή βόμβα».

Οι αρχές και οι τοπικοί φορείς καλούνται πλέον να δώσουν λύσεις πριν το επόμενο ατύχημα έχει βαρύτερο τίμημα. Η ανάγκη για καλύτερο φωτισμό, ειδική σήμανση, αλλά κυρίως ο έλεγχος των χώρων φύλαξης αυτών των ζώων, είναι πλέον επιτακτική.

Μέχρι τότε, οι οδηγοί της Ηλείας οφείλουν να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα, θυμίζοντας μας πως η συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας φύσης απαιτεί, πάνω από όλα, οργάνωση και σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας.

Το τελευταίο τροχαίο συνέβη το πρωί της Πέμπτης (7/5) και ήρθε να προστεθεί στα δυο -τουλάχιστον- ανάλογα καταγεγραμμένα συμβάντα το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή Σκουροχωρίου-Λεβεντοχωρίου-Σκαφιδιάς με «πρωταγωνιστές»… ελάφια!

Πιο συγκεκριμένα περίπου στις 9:30 σήμερα το πρωί ΙΧ που κινούνταν στον δρόμο Λεβεντοχώρι – Σκουροχώρι (κοντά στην οικία του -αείμνηστου- πρ. Πρωθυπουργού Κ.Σημίτη), συγκρούστηκε με… ελάφι! Το ζώο «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά από το ΙΧ ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να το αποφύγει χωρίς, όμως, αποτέλεσμα…

Από τη σύγκρουση το ΙΧ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές (όπως φαίνεται και στις φωτο), ο οδηγός δεν τραυματίστηκε αλλά βγήκε από το όχημα εμφανώς σοκαρισμένος ενώ το ελάφι εξέπνευσε στιγμές αργότερα στο σημείο…

