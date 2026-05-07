«Βολές» Γεωργιάδη κατά «κρυπτόμενων» υπουργών: «Έτσι δεν πάμε πουθενά»

«Καρφιά» κατά υπουργών που επιλέγουν την «αφωνία» ή τοποθετούνται με «προκαθορισμένη ατζέντα» έριξε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας,καλώντας τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος να βγουν μπροστά στη μάχη.

«Δέκα, δεκαπέντε μιλάμε. Οι υπουργοί χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα» ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης»

Έστειλε παράλληλα μήνυμα κατά της εσωστρέφειας, υπεραμυνόμενος του τρόπου λετουργίας του κόμματος και των πεπραγμένων της κυβέρνησης και απορρίπτοντας την εσωκομματική κριτική, παραπέμποντας και στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: «Τα όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν περισσότερο απ’ όσο θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν, ή να σας κοντύνουν, οπότε μην παρασυρόμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση παρατήρησε πως «Συνταγματικό ασυμβίβαστο, μεταξύ βουλευτή και υπουργού δεν μπορεί να υπάρξει, ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή».

