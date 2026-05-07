Ryanair: Τι θέλει να απαγορεύσει πριν από τις πρωινές πτήσεις -Οι νέοι κανόνες

Νέα συζήτηση γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ στα αεροδρόμια ανοίγει η Ryanair, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Michael O'Leary, να ζητά αυστηρότερους περιορισμούς πριν από τις πρωινές πτήσεις.

Ο επικεφαλής της γνωστής low cost αεροπορικής εταιρείας δήλωσε πως θα πρέπει να απαγορευτεί η πώληση αλκοόλ σε επιβάτες κατά τις πολύ πρωινές ώρες, υποστηρίζοντας ότι η κατανάλωση ποτών στα αεροδρόμια αποτελεί βασική αιτία επεισοδίων και προβλημάτων μέσα στα αεροσκάφη.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ο Michael O’Leary ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν καταλαβαίνω γιατί σερβίρουν αλκοόλ στα αεροδρόμια στις πέντε ή έξι το πρωί. Ποιος χρειάζεται να πίνει μπύρα εκείνη την ώρα;»

Αυξάνονται τα προβλήματα στις πτήσεις της Ryanair

Σύμφωνα με τον CEO της Ryanair, η εταιρεία αναγκάζεται πλέον να εκτρέπει κατά μέσο όρο μία πτήση την ημέρα εξαιτίας επιβατών που δημιουργούν προβλήματα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως εξήγησε, πριν από περίπου δέκα χρόνια οι εκτροπές πτήσεων λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ήταν πολύ πιο σπάνιες και περιορίζονταν περίπου σε μία περίπτωση την εβδομάδα.

Ο ίδιος θεωρεί ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης ανήκει στα αεροδρόμια και στα μπαρ που λειτουργούν από πολύ νωρίς το πρωί χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς στην πώληση αλκοόλ.

Τι ζητά η Ryanair για τα αεροδρόμια

Ο Michael O’Leary πρότεινε να εφαρμοστούν στα αεροδρόμια οι ίδιοι χρονικοί περιορισμοί που ισχύουν και σε άλλους χώρους πώλησης αλκοόλ.

Στη Βρετανία, τα μπαρ των αεροδρομίων εξαιρούνται από αρκετούς περιορισμούς ωραρίου, γεγονός που επιτρέπει την πώληση αλκοόλ ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, ο CEO της Ryanair πρότεινε να θεσπιστεί όριο δύο ποτών ανά επιβάτη και στα αεροδρόμια, παρόμοιο με εκείνο που –όπως υποστηρίζει– εφαρμόζει ήδη η αεροπορική εταιρεία στις πτήσεις της.

«Το πρόβλημα μεταφέρεται στις αεροπορικές εταιρείες»

Ο επικεφαλής της Ryanair άφησε αιχμές προς τα αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι επωφελούνται οικονομικά από τις πωλήσεις αλκοόλ χωρίς να επωμίζονται τις συνέπειες.

«Τα μπαρ ανοίγουν στις πέντε ή έξι το πρωί και κατά τη διάρκεια καθυστερήσεων είναι πρόθυμα να σερβίρουν όσο αλκοόλ θέλουν στους επιβάτες, γιατί γνωρίζουν ότι το πρόβλημα θα μεταφερθεί στις αεροπορικές εταιρείες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

