Πετσέτες: Θα φαίνονται πιο καθαρές αν προσθέσετε ένα φυσικό προϊόν στο πλύσιμο

Το καλοκαίρι πλησιάζει και ενώ ετοιμάζουμε τις τσάντες για την παραλία αξίζει να δώσουμε λίγη προσοχή στις πετσέτες καθώς συχνά συγκεντρώνουν περισσότερη βρωμιά από ό,τι θα περιμέναμε.

Οι πετσέτες μπορεί να είναι γεμάτες βακτήρια, κυρίως επειδή πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν λανθασμένα μαλακτικό ρούχων κατά το πλύσιμο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική συσσώρευση σαπουνιού που φράζει τις ίνες.

Η συσσώρευση σαπουνιού δημιουργεί ένα στρώμα σαν κερί που μπορεί αρχικά να περάσει απαρατήρητο αλλά τελικά κάνει τις πετσέτες να γίνονται κάπως σκληρές, να μυρίζουν μούχλα και να μην είναι τελικά τόσο καθαρές.

Πώς θα ανανεώσουμε τις πετσέτες μας



Η Catherine Wrench από το Planet Friendly Living αποκάλυψε μια απλή λύση για την ανανέωση των πετσετών και το σωστό πλύσιμό τους, η οποία δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από ένα κουτί μαγειρική σόδα πλυσίματος.

Η Catherine εξήγησε: «Η σόδα πλυσίματος έχει μια σειρά από ιδιότητες που την καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμη στο σπίτι. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη διάσπαση οξέων και λιπών, στην αποσκλήρυνση του νερού, στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων σαπουνιού και στην αφαίρεση λεκέδων».

Το σωστό πλύσιμο των πετσετών αποτελεί πρόκληση, καθώς τα λιπαρά υπολείμματα σαπουνιού είναι δύσκολο να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση ισχυρών καθαριστικών, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή φθορά του υφάσματος.

Τι είναι η σόδα πλυσίματος



Η σόδα πλυσίματος και όχι η μαγειρική, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, πρόκειται για ένα φυσικό άλας με υψηλή αλκαλικότητα, το οποίο της επιτρέπει να διαλύει εύκολα το μαλακτικό ρούχων και άλλα λιπαρά υπολείμματα.

Η χρήση σόδας πλυσίματος απομακρύνει κάθε υπολείμμα που έχει προσκολληθεί στις πετσέτες, εξασφαλίζοντας ότι βγαίνουν από το πλύσιμο πιο καθαρές, πιο απαλές και σημαντικά πιο απορροφητικές.

Η σόδα πλυσίματος, γνωστή και ως ανθρακικό νάτριο, προσφέρει βαθύ καθαρισμό στις πετσέτες χωρίς να απαιτούνται πολλαπλά πλυσίματα, επαναφέροντάς τις σε κατάσταση σαν καινούργιες.

Πώς να πλένετε σωστά τις πετσέτες χρησιμοποιώντας σόδα



Πρώτα απ’ όλα, φροντίστε να πλένετε τις πετσέτες ξεχωριστά από τα άλλα ρούχα. Τα ρούχα τείνουν να αφήνουν σημαντικές ποσότητες χνουδιού κατά το πλύσιμο το οποίο μπορεί να κολλήσει στις πετσέτες σας.

Βάλτε τις πετσέτες στο πλυντήριο και προσθέστε περίπου 120 ml σόδας πλυσίματος απευθείας στο κάδο.

Βάλτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ρούχων στο συρτάρι, αλλά αποφύγετε να προσθέσετε μαλακτικό ρούχων στις πετσέτες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση λιπαρού σαπουνιού.

Ρυθμίστε το πλυντήριο σε πρόγραμμα με ζεστό νερό στους 60°C ή 90°C για να καθαρίσετε καλά τις πετσέτες και να εξαλείψετε τα βακτήρια.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, εκτελέστε ένα επιπλέον πρόγραμμα ξεβγάλματος για να απομακρύνετε τα υπολείμματα σαπουνιού που έχουν ξεκολλήσει από τις πετσέτες.

Μόλις το πλυντήριο ολοκληρώσει τους κύκλους του, στεγνώστε τις πετσέτες σας έξω στον ήλιο ή βάλτε τις στο στεγνωτήριο σε μέτρια θερμοκρασία. Οι πετσέτες σας θα μυρίζουν υπέροχα και θα είναι πολύ πιο απαλές και θα είστε απόλυτα έτοιμοι να πάτε στην παραλία για μια βουτιά αυτό το καλοκαίρι.

