Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με λεμόνι, βασιλικό και παρμεζάνα

Υλικά



250 γρ. σπαγγέτι ή λιγκουίνι



2 κ. σ. ελαιόλαδο



Ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι



1 μικρή σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)



50- 70 γρ. παρμεζάνα



Φρέσκο βασιλικό



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι







Εκτέλεση



Βράστε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας ώστε να γίνουν al dente και κρατήστε λίγο από το νερό τους.



Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε το ελαιόλαδο, το λεμόνι, λίγο από το ξύσμα και (αν θέλετε) 1 σκελίδα ψιλοκομμένο σκόρδο.



Προσθέστε τα ζεστά ζυμαρικά ώστε να «δέσουν» με το άρωμα του λεμονιού.



Ρίξτε λίγη από την παρμεζάνα και λίγο από το νερό των ζυμαρικών που κρατήσατε για να γίνει πιο κρεμώδης η σάλτσα. Ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί.



Στο τέλος προσθέστε φρέσκο βασιλικό, επιπλέον πιπέρι και λίγη ακόμη παρμεζάνα από πάνω.

Πηγή: newsbeast.gr

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