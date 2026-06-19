Τι θα φάμε σήμερα; Κινόα & λαχανικά

Υλικά για 3 μερίδες



250 γρ. μανιτάρια



1 πράσινη πιπεριά



1 κόκκινη πιπεριά



2 καρότα



1 ξερό κρεμμύδι



150 γρ. κινόα, καλά ξεπλυμένη



Χυμός από 1 λεμόνι



¼ κούπας λευκό κρασί



1 κούπα νερό



2 κ.σ. μουστάρδα



1 κ.σ. λάδι



αλάτι



πιπέρι



1 κ.γ. σκόνη κουρκουμά







Εκτέλεση

Βήμα 1: Ψιλοκόβουμε τις πιπεριές, το κρεμμύδι και τα μανιτάρια, τρίβουμε τα καρότα και ρίχνουμε όλα τα λαχανικά στην κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, ώστε να μαγειρευτούν μόνο με τα υγρά που θα βγάλουν.



Βήμα 2: Προσθέτουμε τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, το κρασί, τα μπαχαρικά και το λάδι, και αφήνουμε να βράσουν για 4-5 λεπτά.



Βήμα 3: Τέλος, προσθέτουμε την καλά ξεπλυμένη κινόα και το νερό, και αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί, μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά, για περίπου άλλα 15 λεπτά. Αν κρίνουμε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω νερό, το προσθέτουμε κατά το βράσιμο της κινόα.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 278 kcal



Υδατάνθρακες: 19,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 10,3 γρ.



Λιπαρά: 4,3 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 0,2 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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