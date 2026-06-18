Τι θα φάμε σήμερα; Ιταλική σαλάτα με τορτελίνια με σπανάκι και ρικότα

Υλικά



500 γρ. τορτελίνια με σπανάκι και ρικότα



200 γρ. μοτσαρέλα (σε μπουκίτσες ή κύβους)



250 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση



1 χούφτα φρέσκο βασιλικό



3- 4 κ. σ. ελαιόλαδο



1- 2 κ. σ. βαλσαμικό ξίδι (προαιρετικά)



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι







Εκτέλεση



Βράστε τα τορτελίνια σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σουρώστε και ξεπλύνετε ελαφρώς με κρύο νερό ώστε να σταματήσει ο βρασμός και να κρυώσουν πιο γρήγορα.



Τοποθετήστε τα σε μια μεγάλη σαλατιέρα και προσθέστε τα ντοματίνια και τη μοτσαρέλα. Ανακατέψτε απαλά ώστε να μην διαλυθούν τα ζυμαρικά.



Προσθέστε το ελαιόλαδο, το βαλσαμικό ξίδι, αλάτι και πιπέρι και ανακατέψτε ξανά μέχρι να μοιραστούν ομοιόμορφα τα υλικά και τα αρώματα.



Τέλος, προσθέστε τον φρέσκο βασιλικό, τον οποίο μπορείτε να κόψετε ελαφρά με το χέρι για να απελευθερώσει τα αρώματά του, και ανακατέψτε άλλη μια φορά πολύ απαλά.



Σερβίρετε τη σαλάτα αμέσως ή αφήστε στο ψυγείο για 20- 30 λεπτά ώστε να δέσουν καλύτερα οι γεύσεις.

Πηγή: newsbeast.gr

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