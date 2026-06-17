Τι θα φάμε σήμερα; Πίτα με λαχανικά εποχής και φέτα

Υλικά



1 πακέτο φύλλο κρούστας ή σφολιάτας



2 κολοκυθάκια τριμμένα



2 καρότα τριμμένα



1 πράσο ψιλοκομμένο (ή 1 μικρό κρεμμύδι)



150- 200 γρ. φέτα θρυμματισμένη



2 αυγά



3 κ. σ. ελαιόλαδο



1/2 κ. γλ. ρίγανη ή άνηθο (προαιρετικά)



Αλάτι και πιπέρι



Λίγο γιαούρτι για πιο κρεμώδη υφή (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Σοτάρετε ελαφρά το πράσο σε λίγο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει.



Προσθέστε τα τριμμένα κολοκυθάκια και τα καρότα και αφήστε για λίγα λεπτά μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους.



Αποσύρετε το μείγμα από τη φωτιά και αφήστε να κρυώσει ελαφρώς.



Προσθέστε τα αυγά, τη φέτα, τα μπαχαρικά και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί η γέμιση.



Στρώστε τα φύλλα σε λαδωμένο ταψί, αλείφοντας κάθε φύλλο με λίγο ελαιόλαδο.



Ρίξτε τη γέμιση ομοιόμορφα και καλύψτε με τα υπόλοιπα φύλλα από πάνω.



Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Πηγή: newsbeast.gr

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