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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Πίτσα με βάση από μπρόκολο
πίτσα, μπρόκολο
clock 09:53 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

420 γρ. ωμές μπουκίτσες μπρόκολου

1 αυγό

2 ασπράδια αυγών

1/3 φλ. τσαγιού τριμμένη παρμεζάνα

1/3 φλ. τσαγιού αλεύρι επιλογής

1 κ. σ. ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι για γεύση

6 κ. σ. σάλτσα ντομάτας

1 φλ. τσαγιού μοτσαρέλα τριμμένη

Γαρνιτούρες επιλογής: ελιές, πεπερόνι κ.α.



Εκτέλεση

Προθερμάνετε  τον φούρνο στους 200 βαθμούς και στρώστε μία λαδόκολλα  σε ένα ταψί.

Προσθέστε το μπρόκολο, το αυγό, τα ασπράδια αυγών, την παρμεζάνα, το αλεύρι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι για γεύση στον επεξεργαστή τροφίμων σας και χτυπήστε μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιόμορφο μείγμα.

Αφαιρέστε περίπου 1/3 φλιτζάνι από το μείγμα και σχηματίστε μπαλίτσες.

Μεταφέρετε στο ταψί και ισιώστε. Ψήστε για 25 λεπτά.

Αφαιρέστε από το φούρνο και γαρνίρετε το κάθε πιτσάκι με 1 κουταλιά της σούπας σάλτσα, μοτσαρέλα και τις γαρνιτούρες της επιλογής σας.

Ξαναβάλτε το ταψί στο φούρνο και ψήστε μέχρι να λιώσει το τυρί.

Πηγή: newsbeast.gr

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Ελαιολαδο Μπρόκολο Τυρι
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