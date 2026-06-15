Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με ανανά σε γλυκόξινη σάλτσα

Υλικά



2 φιλέτα κοτόπουλο, κομμένα σε κύβους



1 κονσέρβα ανανά (κομμάτια) ή φρέσκο



1 κόκκινη πιπεριά, σε λωρίδες



1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 κ. σ. σόγια σος



2 κ. σ. κέτσαπ



1 κ. σ. μέλι ή καστανή ζάχαρη



1 κ. σ. ξύδι (μηλόξυδο ή λευκό)



1 κ. γλ. κορν φλάουρ (προαιρετικά για δέσιμο)



Ελαιόλαδο



Αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Σε ένα τηγάνι βάλτε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρετε το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί καλά.



Προσθέστε το κρεμμύδι και την πιπεριά και σοτάρετε για 3- 4 λεπτά.



Ρίξτε τον ανανά (κρατήστελίγο από τον χυμό του αν είναι κονσέρβα) και ανακατέψτε.



Σε ένα μπολάκι ανακατέψτε τη σόγια σος, την κέτσαπ, το μέλι και το ξύδι. Ρίξτε το μείγμα στο τηγάνι με το κοτόπουλο.



Αν θέλετε πιο πηχτή σάλτσα, διαλύστε το κορν φλάουρ σε λίγο νερό προσθέστε το στο μείγμα.



Αφήστε να σιγοβράσει για 5- 7 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Πηγή: newsbeast.gr

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