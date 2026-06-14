Τι θα φάμε σήμερα; Μπουκιές κοτόπουλου με λεμόνι και παρμεζάνα

Υλικά



450 γρ. μπούτια ή στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα



1/2 κ. γλ. αλάτι



3 κ. σ. ανάλατο βούτυρο, χωρισμένο σε δύο δόσεις



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



1 κ. γλ. ξύσμα λεμονιού και 3 κ. σ. χυμό



1/4 φλ. τσαγιού φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα



1/4 κ. γλ. κόκκινο πιπέρι (προαιρετικά)



1/4 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



φέτες λεμονιού, για το σερβίρισμα



Εκτέλεση



Κόψτε τα στήθη κοτόπουλου σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς και αλατίστε τα.



Λιώστε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σε ένα τηγάνι 30 εκ. σε μέτρια προς υψηλή φωτιά. Προσθέστε τα κομμάτια κοτόπουλου σε μία στρώση και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, περίπου 3 λεπτά.



Γυρίστε το κοτόπουλο και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσει και η άλλη πλευρά και το κοτόπουλο να ψηθεί καλά (74 °C), περίπου 2 λεπτά. Αφαιρέστε το κοτόπουλο από το τηγάνι και αφήστε το στην άκρη.



Λιώστε την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε μέχρι να αναδύσει το άρωμά του, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ανακατέψτε το χυμό λεμονιού.



Επιστρέψτε το κοτόπουλο στο τηγάνι και ανακατέψτε για να καλυφθεί καλά.



Αποσύρετε από τη φωτιά. Ανακατέψτε το τυρί παρμεζάνα και το ξύσμα λεμονιού.



Αλατοπιπερώστε και προσθέστε το κόκκινο πιπέρι, αν επιθυμείτε. Σερβίρετε με φέτες λεμονιού.

Πηγή: newsbeast.gr

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