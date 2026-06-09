Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπιτα χωρίς φύλλο με λαχανικά

Υλικά (12 τεμάχια)
- 200 γρ. κοτόπουλο, ψημένο και κομμένο σε μικρά κομμάτια
- 1 κούπα ψητές πιπεριές, κομμένες σε λωρίδες
- 1 κούπα ψητά μανιτάρια, ψιλοκομμένα
- 4 ασπράδια
- 300 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
- 130 γρ. βρώμη σε νιφάδες
- 50 γρ. τριμμένο κίτρινο τυρί light
- 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
- 1 κ.σ. ελαιόλαδο
- αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
- Βήμα 1: Σε ένα μπολ βάζουμε τα ασπράδια και το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά.
- Βήμα 2: Προσθέτουμε τη βρώμη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
- Βήμα 3: Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου, τις ψητές πιπεριές, τα μανιτάρια και το κίτρινο τυρί και ανακατεύουμε καλά.
- Βήμα 4: Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, την πάπρικα και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε απαλά 1-2 φορές ακόμη και αδειάζουμε το μείγμα της πίτας σε μεσαίο ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.
- Βήμα 5: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, στον αέρα, για 40 λεπτά.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
- Ενέργεια: 241 kcal
- Υδατάνθρακες: 18,5 γρ.
- Πρωτεΐνη: 32,8 γρ.
- Λιπαρά: 8,4 γρ.
- Κορεσμένα λιπαρά: 1,2 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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