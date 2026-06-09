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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπιτα χωρίς φύλλο με λαχανικά
κοτόπιτα, λαχανικά
clock 13:18 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (12 τεμάχια)

  • 200 γρ. κοτόπουλο, ψημένο και κομμένο σε μικρά κομμάτια
  • 1 κούπα ψητές πιπεριές, κομμένες σε λωρίδες
  • 1 κούπα ψητά μανιτάρια, ψιλοκομμένα
  • 4 ασπράδια
  • 300 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
  • 130 γρ. βρώμη σε νιφάδες
  • 50 γρ. τριμμένο κίτρινο τυρί light
  • 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
  • 1 κ.σ. ελαιόλαδο
  • αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

  • Βήμα 1: Σε ένα μπολ βάζουμε τα ασπράδια και το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά.
  • Βήμα 2: Προσθέτουμε τη βρώμη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
  • Βήμα 3: Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου, τις ψητές πιπεριές, τα μανιτάρια και το κίτρινο τυρί και ανακατεύουμε καλά.
  • Βήμα 4: Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, την πάπρικα και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε απαλά 1-2 φορές ακόμη και αδειάζουμε το μείγμα της πίτας σε μεσαίο ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.
  • Βήμα 5: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, στον αέρα, για 40 λεπτά.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

  • Ενέργεια: 241 kcal
  • Υδατάνθρακες: 18,5 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 32,8 γρ.
  • Λιπαρά: 8,4 γρ.
  • Κορεσμένα λιπαρά: 1,2 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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