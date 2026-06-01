Η συγκίνηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για τον πατέρα του

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα του και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Συνήθως δεν βγάζω προς τα έξω την προσωπική μου ζωή. Η περίπτωση του πατέρα μου ήταν κάτι το οποίο είχα πολύ ανάγκη, σαν να ήθελα να τον διαφημίσω. Αυτό που μου έδωσε ο πατέρας μου σαν παρακαταθήκη, είναι ότι δεν πρέπει να κυνηγάς λυσσασμένα να αποδείξεις το τι είσαι. Ότι μπορείς μέσα από την αγάπη που έχεις για τα πράγματα και τους ανθρώπους, να έχεις μια ιδιαίτερη αξία στον κόσμο. Και ο πατέρας μου ήταν έτσι», ανέφερε.

Πατέρα έχουμε όλοι. Όταν μπορείς και λες μπαμπά κάποιον, σημαίνει ότι, έχεις πάρα πολλή αγάπη. Ας πούμε κάτι άλλο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ φρέσκο. Πρώτα νιώθεις την απουσία και μετά από ένα διάστημα καταλαβαίνεις την απώλεια, και είναι πολύ δύσκολο. Μερικοί άνθρωποι περνάνε από αυτή τη ζωή κάνοντας απλά πράγματά, αλλά πολύ σημαντικά, όπως το να μεγαλώνεις σωστά κάποιους ανθρώπους».

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