Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου στον Προφήτη Ηλία στις 22 και 23 Ιουνίου

Ο Δήμος Ηρακλείου, δια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία, υπό το συντονισμό και την οργάνωση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Φύλων και σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Προφήτη Ηλία (Τμήμα ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η Ν. Αλικαρνασσού), διενεργεί πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης για την πρόληψη καρκίνου του τραχήλου (τεστ Παπανικολάου), στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών και κατοίκων του.



Η προληπτική εξέταση Τεστ Παπανικολάου (PAP TEST) θα πραγματοποιηθεί στον Προφήτη Ηλία τη Δευτέρα 22 & την Τρίτη 23 Ιουνίου (ώρα 09.00 – 14.00) από τη Μαία Αριστέα Νινιράκη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικό Ιατρείο), σε κατάλληλα διαμορφωμένη για το σκοπό, αίθουσα του Γυμνασίου. Η εξέταση απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας από 18 έως και 65 ετών.



Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της περιοχής στο τηλέφωνο 2810871056.

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