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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος σε διαμέρισμα που έπιασε φωτιά

Θεσσαλονίκη
clock 10:24 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 7 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε η σορός του ηλικιωμένου άνδρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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