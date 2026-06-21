Ηράκλειο: Εικόνες εγκατάλειψης στο πάρκο στην παραλιακή της Ν. Αλικαρνασσού (φωτογραφίες)

Εικόνες εγκατάλειψης αποτυπώνουν οι φωτογραφίες αναγνώστη του ekriti, στο πάρκο στην παραλιακή της Νέας Αλικαρνασσού, στο τέλος της οδού Αρτεμισίας. Χόρτα "θηρία" εμποδίζουν την πρόσβαση στα πεζοδρόμια.

Το μήνυμα του αναγνώστη

"Αυτή είναι η κατάσταση στο Πάρκο, στην Παραλιακή της Νέας Αλικαρνασσού, στο τέλος της οδού Αρτεμισίας. Όλα είναι παρατημένα. Έτσι είναι όσα χρόνια υπάρχει το νέο πάρκο. Τα χόρτα είναι τόσο μεγάλα που δεν υπάρχει πρόσβαση από τα πεζοδρόμια. Δεν ασχολείται κανένας. Ελπίζω μέσα από αυτήν την επιστολή να ενδιαφερθεί κάποιος".

Δείτε φωτογραφίες:

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