Με πρώτο θέμα εκτάκτως τον Λίβανο ξεκινούν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Με μία έκτακτη συνεδρίαση για τον Λίβανο, θέμα που προσετέθη εκ των υστέρων στην ατζέντα, πρόκειται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Ελβετία.



Την αλλαγή στην ατζέντα των συζητήσεων γνωστοποίησε στο CNN διπλωμάτης με γνώση της ακολουθούμενης διαδικασίας.

Ανάλογη εκτίμηση μετέφερε στο αμερικανικό δίκτυο το Σάββατο και Ιρανός αξιωματούχος αναφέροντας ότι «ο τερματισμός της σύγκρουσης στον Λίβανο είναι «το πιο σημαντικό θέμα στην ατζέντα της ιρανικής αντιπροσωπείας»

Σε κάθε περίπτωση, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επί του μνημονίου κατανόησης που έχουν ήδη υπογράψει οι δύο πλευρές ξεκινούν σε κλίμα αβεβαιότητας για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ όσο και για την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έφθασε το πρωί της Κυριακής στην Ελβετία όπου βρίσκεται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ηγούνται της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

On the move! Huge convoy rolls through Switzerland’s Burgenstock as US Vice President Vance arrives for Iran peace talks







Switzerland confirmed it is hosting confidential US-Iran talks in Burgenstock, calling the venue a discreet setting for the discussions.







While the talks have… pic.twitter.com/AB9mxh4WMz — Viory Video (@vioryvideo) June 21, 2026

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφθασαν το βράδυ του Σαββάτου βράδυ στην ελβετική επικράτεια. Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί.

Images of Iran's delegation onboard the Minab-168 plane en-route to Zurich.







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Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπογράφτηκε την Τετάρτη από τα δύο μέρη, προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να υπάρξει οριστική συμφωνία, με κεντρικό ζήτημα το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

«Προπαρασκευαστικές» συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, των κρατών δηλαδή που μεσολαβούν.

Ο αστάθμητος παράγων «Λίβανος»

Η εκρηκτική κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στις συνομιλίες και αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο σημείο της όποιας συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν.

Το Ιράν ανέκαθεν επέμενε ότι οι μάχες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ πρέπει επίσης να σταματήσουν εάν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος και στα άλλα σημεία. ΗΠΑ και μεσολαβητές, συμφώνησαν.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ήθελε αρχικά ο Λίβανος να εξεταστεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τμήματα της συμφωνίας με το Ιράν. Αλλα όταν η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξαίρεση συνιστούσε «κόκκινη γραμμή», η πίεση των ΗΠΑ μεταφέρθηκε στο Ισραήλ.

Ωστόσο, κάθε απόπειρα εκεχειρίας στον Λίβανο απέτυχε. Με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση των όρων.

Ετσι, παρά την εκεχειρία της Παρασκευής, ολόκληρο το Σάββατο διέρρευσε με κύματα φονικών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών τόσο στον νότο όσο και στην (ανατολική) κοιλάδα Μπεκάα, δύο περιοχές με ισχυρή παρουσία της Χεζμπολάχ.

Αποτέλεσμα ήταν το Ιράν να ανακοινώσει ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά, ο δε Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, να απειλήσει ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει «διόδια» στο κρίσιμο ναυτικό πέρασμα σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στο στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

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