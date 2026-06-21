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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ιράν: Νέες κρίσιμες συνομιλίες μετά από απειλές και αιματηρές επιθέσεις στον Λίβανο

Πολεμος Ισραήλ - Ιράν - ΗΠΑ
clock 07:52 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου, με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας πριν από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, παρότι η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έφθασε το βράδυ του Σαββάτου στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται και η άφιξη της αμερικανικής αποστολής.

Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Press TV δημοσίευσε φωτογραφίες της ιρανικής αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς στην Ελβετία για τις τεχνικού επιπέδου συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε το βράδυ του Σαββάτου από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή με το Ιράν.

Ο Βανς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για «μια-δυο ημέρες» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, Στρατάρχης Σάιντ Ασίμ Μουνίρ, θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, σε τεχνικό επίπεδο, που θα διεξαχθούν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ.

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