Μέση Ανατολή: Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ λόγω παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από ΗΠΑ και Ισραήλ

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».





Η ανακοίνωση του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ



«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα (...) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία – Για συνομιλίες με τις ΗΠΑ



Λίγη ώρα αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας θα μεταβεί σύντομα στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Εκεί, η ιρανική αντιπροσωπεία θα επιδιώξει «να παρακολουθήσει την πορεία και να απαιτήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Fars.

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