Γαλλία: Συναγερμός σε 53 περιοχές με θερμοκρασίες έως 40°C

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε την επέκταση του πορτοκαλί συναγερμού σε 53 διοικητικά διαμερίσματα από το μεσημέρι της Παρασκευής. Το φαινόμενο αναμένεται να είναι εκτεταμένο, παρατεταμένο και ιδιαίτερα έντονο, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας και ήδη προκαλώντας προβλήματα σε υποδομές και εκδηλώσεις.

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται στη Γαλλία επεκτείνεται σημαντικά και από το μεσημέρι της Παρασκευής έχουν προστεθεί 27 νέα διαμερίσματα στα 26 που ήδη βρίσκονταν σε καθεστώς επιτήρησης.

Το κύμα ζέστης εκτείνεται σε άξονα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά της χώρας, με τις αρχές να προειδοποιούν για συνθήκες που χαρακτηρίζονται «εκτεταμένες, παρατεταμένες και έντονες». Την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου σε περιοχές από το δυτικό Κεντρικό Ορεινό Σύμπλεγμα έως τα βορειοανατολικά, ενώ κοντά στη Γαλλική Ριβιέρα και την Κορσική θα φτάσουν έως και τους 38°C.

Στην περιοχή του Παρισιού και της Ιλ-ντε-Φρανς, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αγγίξουν τους 36 έως 37°C, επίπεδα που πλησιάζουν ιστορικά ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο.







Παρά τη μικρή υποχώρηση το Σάββατο στα βόρεια και βορειοδυτικά, από την Κυριακή αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καύσωνα να εντείνεται εκ νέου σε όλη τη χώρα έως την Τρίτη. Σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο κεντρικό τμήμα μεταξύ των ποταμών Γκαρόν και Λίγηρα, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 40°C.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές. Η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF προχώρησε σε ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ η κρατική εταιρεία ενέργειας EDF προειδοποίησε ότι τρεις πυρηνικοί σταθμοί ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή τους την επόμενη εβδομάδα, λόγω της υπερθέρμανσης των υδάτων στους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόν.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε ακύρωση των εκδηλώσεων της «Fête de la Musique», που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή, καθώς οι συνθήκες καύσωνα καθιστούν δύσκολη τη διεξαγωγή υπαίθριων εκδηλώσεων.







Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.







Το Met Office εκτιμά ότι το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμούς Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976, ενδέχεται να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία σε κατάσταση επιφυλακής



Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε ανατολικές περιοχές.







Στην Ελβετία, η Βασιλεία βρίσκεται σε συναγερμό επιπέδου 4 σε πεντάβαθμη κλίμακα, με προβλεπόμενες θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς. Στη Γενεύη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα προσέλθουν στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω των συνθηκών καύσωνα.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση» σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.

Υψηλές θερμοκρασίες και στην Κεντρική Ευρώπη



Από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως την Αυστρία, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.

Στην Αυστρία, ο καύσωνας αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πρόσκαιρες διακοπές από ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές ορεινές περιοχές.

Κλιματική αλλαγή



Οι επιστήμονες συνδέουν το νέο επεισόδιο με την κλιματική αλλαγή. Ο κλιματολόγος της Météo-France, Ματιέ Σορέλ, χαρακτηρίζει τις επαναλαμβανόμενες ακραίες θερμοκρασίες «προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως στην Ευρώπη λόγω της ζέστης, με τα στοιχεία για το 2025 να βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

Δεδομένα του Lancet δείχνουν ότι την περίοδο 2015-2024 σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές περιοχές κατέγραψαν αύξηση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τη δεκαετία 1991-2000.

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