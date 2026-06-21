Τσουκαλάς: To “posokanei.gov.gr” ενημερώνει τον πολίτη πόσο… “χάνει”

Δριμεία κριτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και τις δηλώσεις του για την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών “posokanei.gov.gr”.

“Η πλατφόρμα #posokanei, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού”, λέει ο κ. Τσουκαλάς.

“Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτηση του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών, επιστολών στην Κομισιόν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών”, προσθέτει και υπογραμμίζει ότι “ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά

“Η πλατφόρμα #posokanei, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού.

Επίσης, τον ενημερώνει και πόσα ΔΕΝ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του, με αποτέλεσμα να σπάει η χώρα μας τα ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.

Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτηση του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών, επιστολών στην Κομισιόν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών.

Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών.

Καταγραφικές πλατφόρμες δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, απαιτούνται αποφασιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν την πρόσβαση κάθε πολίτη σε βασικά αγαθά, προσιτά φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη: και πραγματικό έλεγχο της αγοράς.

Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ το #posokanei αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης.

Άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο Πολιτική Αλλαγή”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο ραντεβού κατοίκων σήμερα στην Ηρακλείου-Μοιρών και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 για το κύκλωμα "πειρατικής" συνδρομητικής τηλεόρασης

Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις κάρτες, τα θύματα ή οι τράπεζες; - Η περιπέτεια ενός Κρητικού







