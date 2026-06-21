Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο ραντεβού κατοίκων σήμερα στην Ηρακλείου-Μοιρών και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου και της κεντρικής διοίκησης. Αφορμή αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες «Σκουλούδη», σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Το κλίμα στην περιοχή των Αθανάτων είναι εκρηκτικό, με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να δηλώνουν ανυποχώρητοι.



Οι κάτοικοι των Αθανάτων, έχοντας στο πλευρό τους φορείς και πολίτες από γειτονικές περιοχές (Γούρνες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Αυγενική), προχωρούν σε καθημερινούς συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών παρουσία αστυνομικής δύναμης.

Χθες το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, συναντήθηκε με τη Συντονιστική Επιτροπή των κατοίκων, χωρίς κοινό αποτέλεσμα.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την κατανόησή του για την ανησυχία των πολιτών, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν τετελεσμένα που υποβαθμίζουν την περιοχή τους και καταγγέλλουν πλήρη απουσία πρότερης διαβούλευσης.

Δίνουν ξανά ραντεβού σήμερα (Κυριακή 21/6) στις 18.00 ενώ μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (22/6) έξω από τη Λότζια, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

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