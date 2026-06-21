Σιαμαία αδέλφια ενωμένα στο κεφάλι διαχωρίστηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Με τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, διαχωρίστηκαν δίδυμες αδερφές που ήταν ενωμένες στο κεφάλι.

Η Μέρσι και η Γκούντνες γεννήθηκαν στην πολιτεία Εκίτι της Νιγηρίας τον Ιούνιο του 2023, με ενωμένα κρανία, κοινό εγκεφαλικό ιστό και αιμοφόρα αγγεία.

Όταν ήταν έξι μηνών, σύμφωνα με το People, παραπέμφθηκαν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου Gemini Untwined, το οποίο ειδικεύεται σε κρανιοπαγή δίδυμα.







Τι είναι τα κρανιοπαγή δίδυμα



Τα κρανιοπαγή δίδυμα είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς μόνο το 5% των σιαμαίων διδύμων είναι ενωμένα στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Σύμφωνα με το νοσοκομείο Great Ormond Street στο Λονδίνο, εμφανίζονται μία φορά σε κάθε 2,5 εκατομμύρια γεννήσεις. Περίπου το 40% γεννιούνται νεκρά ή πεθαίνουν κατά τον τοκετό, ενώ άλλο ένα τρίτο πεθαίνει μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τη γέννηση.

Το 2025, η Μέρσι και η Γκούντνες ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υποβλήθηκαν σε αρκετές επεμβάσεις στο ιατρικό κέντρο SEHA Sheikh Khalifa Medical City μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με το Gemini Untwined. Περισσότεροι από 60 επαγγελματίες υγείας από τα ΗΑΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νιγηρία και τη Βραζιλία εργάστηκαν για τον διαχωρισμό των διδύμων. Ως η ένατη επέμβαση διαχωρισμού κρανιοπαγών διδύμων που έχει γίνει ποτέ, χρειάστηκαν συνολικά πάνω από 40 ώρες χειρουργείου, με την τελική επέμβαση να διαρκεί 12 ώρες.

Η Μέρσι και η Γκούντνες διαχωρίστηκαν όταν ήταν 19 μηνών και από τότε έχουν αναρρώσει πλήρως, σύμφωνα με το Gemini Untwined. Τα κορίτσια βρίσκονται πλέον πίσω στο σπίτι τους στη Νιγηρία.

Όταν ήταν έξι μηνών, σύμφωνα με το People, παραπέμφθηκαν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου Gemini Untwined, το οποίο ειδικεύεται σε κρανιοπαγή δίδυμα.

Μια πρωτοπόρος επέμβαση



Η επέμβαση χρησιμοποίησε αρκετές νέες και αναβαθμισμένες τεχνικές με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, έγιναν τομογραφίες των διδύμων για τη δημιουργία λεπτομερούς απεικόνισης των εγκεφάλων τους, ώστε οι χειρουργοί να μπορούν να προετοιμάσουν εξ αποστάσεως την επέμβαση σε μικτή πραγματικότητα.

Οι ιατροί χρησιμοποίησαν επίσης την προσέγγιση «Ανοιχτό Βιβλίο» (Open Book), που αξιοποιεί τη βαρύτητα για να υποστηρίζει τον εγκέφαλο, μειώνοντας την πίεση και τον κίνδυνο τραύματος, κάτι που μπορεί να συμβεί με τις παραδοσιακές μεταλλικές συσκευές συγκράτησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε επίσης για την τοποθέτηση διατατήρων σιλικόνης στο δέρμα του κεφαλιού σε προηγούμενο στάδιο από ό,τι σε παλαιότερες επεμβάσεις, επιτρέποντας στο δέρμα να αναπτυχθεί αρκετά ώστε να καλύψει τα νέα κρανία και αποφεύγοντας την ανάγκη για μεταμόσχευση δέρματος μετά την επέμβαση, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times του Ηνωμένου Βασιλείου.

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