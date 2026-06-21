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ΚΡΗΤΗ

Δομή μεταναστών και νέο σύστημα στην καθαριότητα στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

αλέξης καλοκαιρινος
clock 11:53 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναφορές σε όλα τα σημαντικά ζητήματα της εβδομάδας, περιλαμβάνει η κυριακάτικη ανάρτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Η έναρξη της εφαρμογής του μεικτού συστήματος καθαριότητας, το Φεστιβάλ Τέχνη καθ’ Οδόν, η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής προσφύγων/μεταναστών σε εγκατάσταση στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών και η δικαστική υποστήριξη εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Δείτε την ανάρτηση

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