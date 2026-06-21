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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 28χρονος οδηγός μηχανής

ασθενοφορο εκαβ
clock 12:58 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (21/6) την Παλαιά Εθνική Οδό, στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Εκεί παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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Τροχαίο Δυστυχημα
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