Άγιος Τίτος: Από το Παύλειο κήρυγμα στην Εκκλησιαστική Γραμματεία

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαϊου 2026 η επιστημονική εσπερίδα, με τίτλο: «Φιλολογικές και Θεολογικές Προσεγγίσεις στη Γραμματεία του Αγίου Τίτου» η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου από τη Βενετία.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, συγκεντρώνοντας θεολόγους, φιλολόγους, ακαδημαϊκούς και πλήθος πιστών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική πνευματικότητα του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος ευχαρίστησε αρχικά με ιδιαίτερη συγκίνηση τους προσκεκλημένους ομιλητές και το ακροατήριο, υπογραμμίζοντας τη βαθειά πνευματική και ιστορική σημασία για τον τόπο και την Εκκλησία της Κρήτης, τη σπουδαιότητα του γεγονότος της επιστροφής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη από τη Βενετία και όλα τα μεγάλα γεγονότα του Μαϊου του 1966.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις διακεκριμένων Πανεπιστημιακών διδασκάλων και συγκεκριμένα:

της κ. Ελένης Βολονάκη, Προέδρου της Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, με θέμα: «Ο Άγιος Τίτος, ως μέλος της οικογένειάς μου – Μία προσωπική μαρτυρία».

• του κ. Χρήστου Καρακόλη, Καθηγητή Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Τίτος, ο αδελφός και γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου: χαρακτηριολογική προσέγγιση με βάση τις Παύλειες Επιστολές».

• της κ. Μαρίνας Δετοράκη, Καθηγήτριας Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Η Γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή Παράδοση».

• του κ. Παναγιώτη Υφαντή, Καθηγητή Θεολογίας Α.Π.Θ., με θέμα: «Η Αγιολογική φυσιογνωμία του Αγίου Τίτου στην Ανατολή και στη Δύση».

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Γεώργιος Στριλιγκάς, θεολόγος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Θεολόγων Κρήτης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε κλίμα κατάνυξης με την απόδοση βυζαντινών ύμνων αφιερωμένων στον Άγιο Τίτο από τον γυναικείο βυζαντινό χορό του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της κ. Χαρούλας Γρύλλου- Λενακάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. Νικηφόρος, Καθηγούμενοι Ιερών Μονών, τα Μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου κα Ειρήνη Παπαδάκη –Σκαλίδη, κληρικοί, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

