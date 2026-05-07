Νίκος Ανδρουλάκης: Η ΝΔ προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από το βαθύ της αδιέξοδο

Τη ρευστή διεθνή κατάσταση λόγω του πολέμου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή καθώς και τις σημαντικές συνέπειες που επιφέρει στην παγκόσμια κι ελληνική οικονομία περιέγραψε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ιδιαίτερα το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, στο οποίο ο ελληνικός λαός βιώνει μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας, ασκώντας δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική που εφαρμόζει.

«Τέτοια ακρίβεια δεν έχουμε ξαναζήσει. Πάντα σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από το βαθύ της πολιτικό αδιέξοδο. Ο πρωθυπουργός, αντί για θεσμικές παρεμβάσεις, εξαγγέλλει μέτρα-ασπιρίνες. Χρησιμοποιεί το ”υπερπλεόνασμα”, με το βλέμμα στραμμένο, ούτε καν στις κάλπες. Στις δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι μπαλώματα απέναντι στις λύσεις, επικοινωνία απέναντι στην πολιτική», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημείωσε πως «απέναντι στις ανισότητες της Νέας Δημοκρατίας,εμείς προτείνουμε μια Ελλάδα για όλους, με πολλές ευκαιρίες για κάθε νέο άνθρωπο, για κάθε ευάλωτο και τη μεσαία τάξη».

Εξήγησε την πρωτοβουλία που πήρε το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, η οποία περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά, «διότι το 5% είναι πολύ λίγο στη φορολόγηση», 8% επί των καθαρών κερδών «που σημαίνει 370 εκατ. ευρώ». «Επίσης ένα 8% στα μερίσματα για να κερδίσουμε 224 εκατ. ευρώ, να μην τα πάρουμε εμείς, να μείνουν στις τράπεζες, και να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου».

Υπογράμμισε πώς 15 χρόνια μετά το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, η οικονομία μεγεθύνεται -είναι πραγματικότητα-, αλλά με βαθιά ασυμμετρία. «Από τη μία πλευρά, τα εταιρικά κέρδη και τα μερίσματα βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει περίπου 15% χαμηλότερο από τα προ κρίσης επίπεδα».

Έκανε αναφορά στην κρίση των θεσμών επισημαίνοντας πως «για το ΠΑΣΟΚ, για κάθε σοσιαλιστή και σοσιαλδημοκράτη, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη κοινωνία και οικονομική ανάπτυξη με μια μη ποιοτική δημοκρατία χωρίς θεσμικά αντίβαρα».

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως υλοποιείται σήμερα, δεν καταργεί τη γραφειοκρατία, τη μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή. Αναπαράγει παλιές πρακτικές. Δημιουργεί νέα εμπόδια. Και τελικά υπονομεύει την προσπάθεια των επιχειρήσεων -κυρίως των μικρομεσαίων- να σταθούν όρθιες και ανταγωνιστικές», ανέφερε σ’ άλλο σημείο.

«Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι μεταφορά ευθύνης. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής: Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός που σήμερα επιχειρεί να σας φορτώσει ευθύνες; Το επιτελικό κράτος. Που το έφτιαξαν για να ελέγχουν τους θεσμούς και τη ροή του χρήματος, αλλά πάντα η ευθύνη πάει αλλού. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι η βαθύτερη κουλτούρα του τρόπου διακυβέρνησης και όπως αυτή αποτυπώνεται στις πολιτικές τους επιλογές», παρατήρησε.

«Στόχος μου η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα»

Είπε πως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, «όπως και σ΄άλλες καινοτόμες προτάσεις», η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι είναι λαϊκιστής και προσέθεσε: «Είναι μια πρόταση που δημιουργεί κίνητρα καλύτερων εργασιακών σχέσεων, για να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους έστω και με ένα μικρότερο μισθό. Αλλά, αφορά και στα παιδιά που είναι εδώ, τους Έλληνες, τη νέα γενιά. Που δουλεύουν στο HR, στο δημιουργικό, στα μελετητικά γραφεία και μπορούν να έχουν τη δυνατότητα της τετραήμερης εργασίας».

Έκανε λόγο για μηχανισμό προπαγάνδας που υπονομεύει τον δημόσιο διάλογο και την εθνική στρατηγική, «κομμένος και ραμμένος στο μέγεθος και στην ατζέντα του πρωθυπουργού». «Σας είπε ότι είναι για τις ταβέρνες, για τα νοσοκομεία και για τα μανάβικα. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή – και υποτιμά χιλιάδες Έλληνες με υψηλή εξειδίκευση, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό που προτείνουμε μπορεί να γίνει πράξη και η Ελλάδα να μπει πραγματικά στην πρώτη γραμμή των χωρών με υψηλό σεβασμό και καινοτομία στα εργασιακά δικαιώματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατέληξε:

«Στόχος μου, λοιπόν, είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Στους θεσμούς, στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή. Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, που μπορεί να κάνει την Ελλάδα και πιο ανθεκτική αλλά και πιο δίκαιη».

