Καπάκια μαρμελάδας: Ιδέες για να τα αξιοποιήσετε στο σπίτι αντί να τα πετάξετε

Τα καπάκια από βάζα μαρμελάδας, που συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια, μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε χρήσιμα και καλαίσθητα αντικείμενα για το σπίτι, με απλά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα ή το γραφείο. Με λίγη κόλλα, χαρτόνι και διακοσμητικά όπως γκλίτερ, νήμα ή μαλλί, μπορούν να γίνουν μικρά στολίδια ή χειροποίητες κατασκευές, προσφέροντας μια οικονομική και ταυτόχρονα οικολογική λύση διακόσμησης.

Μία από τις πιο εύκολες ιδέες είναι τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Τα καπάκια καθαρίζονται καλά, βάφονται ή καλύπτονται με γκλίτερ και στη συνέχεια ενώνονται για να σχηματίσουν στεφάνια ή γιρλάντες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για μόμπιλε ή διακοσμητικά παραθύρων, ανάλογα με τα χρώματα και τα υλικά που θα επιλέξει κανείς.

Η διαδικασία είναι απλή. Καθαρίζουμε τα καπάκια, τα διακοσμούμε με χρώμα ή υφάσματα και, αν θέλουμε να φτιάξουμε στεφάνι, τα κολλάμε πάνω σε βάση από χαρτόνι, ολοκληρώνοντας με κορδέλες ή φυσικά υλικά. Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα που ταιριάζει και σε παιδιά, αρκεί να υπάρχει επίβλεψη, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και σε άλλες γιορτές, απλώς αλλάζοντας το ύφος και τα διακοσμητικά.

