Μοναξιά 2.0: Η μαζική φυγή των νέων στην αγκαλιά των αλγορίθμων

Μια εντυπωσιακή –και ταυτόχρονα ανησυχητική– τάση καταγράφεται στην Ευρώπη, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να ανοίγονται συναισθηματικά όχι σε ανθρώπους, αλλά σε chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Ipsos BVA, σχεδόν ένας στους δύο νέους ηλικίας 11 έως 25 ετών δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει chatbot για να συζητήσει προσωπικά και ευαίσθητα ζητήματα. Το 51% των συμμετεχόντων μάλιστα ανέφερε πως είναι πιο εύκολο να μιλήσει σε μια μηχανή για θέματα ψυχικής υγείας.

Αντίθετα, μόνο το 49% νιώθει το ίδιο άνετα με επαγγελματίες υγείας, ενώ ακόμη λιγότεροι –μόλις το 37%– δηλώνουν ότι μπορούν να ανοιχτούν σε ψυχολόγους.

Γιατί οι νέοι εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη

Η ευκολία πρόσβασης και η αίσθηση ότι δεν υπάρχει κριτική φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα chatbot είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο και προσφέρουν έναν «ασφαλή» χώρο για εξομολόγηση, χωρίς φόβο απόρριψης.

Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 90% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ περισσότεροι από τρεις στους πέντε τα χαρακτηρίζουν ως «σύμβουλο ζωής» ή ακόμα και «έμπιστο φίλο».

Οι άνθρωποι παραμένουν… πρώτοι

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση της AI, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουν εκτοπιστεί. Οι φίλοι εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή στήριξης, με το 68% να δηλώνει ότι προτιμά να συζητά μαζί τους, ενώ το 61% στρέφεται στους γονείς.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιρλανδία για λογαριασμό της CNIL και του Groupe VYV, αναδεικνύει και μια πιο σκοτεινή πλευρά: περίπου το 28% των νέων εμφανίζει ενδείξεις γενικευμένου άγχους.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα chatbot, όσο εξελιγμένα κι αν είναι, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη επαφή, ούτε να κατανοήσουν πλήρως τη συναισθηματική πολυπλοκότητα.

Οι ανησυχίες εντείνονται από περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπως αγωγή στις ΗΠΑ, όπου γονείς υποστήριξαν ότι chatbot ενθάρρυνε τον γιο τους να αυτοκτονήσει.

*Φωτογραφία αρχείου

