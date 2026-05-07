Κόκκινα δάνεια: Τι ρυθμίσεις κάνουν οι servicers

Στη μερική διαγραφή οφειλής ως προτιμώμενη λύση προχωρούν οι servicers σύμφωνα με την καταγραφή διαχείρισης, που πραγματοποιεί στην έκθεσή της η ΤτΕ. Οι πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια είναι η μερική διαγραφή οφειλής, ο διαχωρισμός οφειλής και η παράταση διάρκειας, με ποσοστά 42%, 26% και 25% αντίστοιχα αναφέρει η έκθεση.

Συνολικά, τα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εισέλθει σε πιο ώριμη φάση, με έμφαση όχι μόνο στη μείωση των υπολοίπων αλλά και στη σταδιακή οριστική εκκαθάριση του ιδιωτικού χρέους. Οι συνολικές ανακτήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ –μέσω αποπληρωμών, ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων και διαγραφών– αποτυπώνουν μια σταθερή ροή απομόχλευσης, με τις άμεσες αποπληρωμές να διατηρούν τον κυρίαρχο ρόλο, αλλά και τις ρευστοποιήσεις να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκτηση αξίας.

Εν τω μεταξύ, λιγότερα κεφάλαια έναντι των υποχρεώσεών τους διατηρούν οι διαχειριστές πιστώσεων δηλαδή ο servicers.

Τον Δεκέμβριο του 2025 το συνολικό ενεργητικό των διαχειριστών πιστώσεων ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 97 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των διαχειριστών πιστώσεων μειώθηκε σε 614 εκατ. ευρώ Δεκέμβριος 2024: 739 εκατ. ευρώ , ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων περιλαμβανομένων των προβλέψεων αυξήθηκε την ίδια περίοδο σε 649 εκατ. ευρώ, από 414 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους των διαχειριστών πιστώσεων για το 2025 διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με το 2024. Παρά τα χαμηλότερα κέρδη, το σύνολο των αμοιβών προσωπικού και των διοικητικών εξόδων των διαχειριστών πιστώσεων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών ήταν 55,7% το 2025, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2024 (53,6%).

Τον Δεκέμβριο του 2025 η συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων των διαχειριστών πιστώσεων ανήλθε σε 91,5 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ανάληψη της διαχείρισης νέων χαρτοφυλακίων, κυρίως για λογαριασμό αγοραστών πιστώσεων.

Ο χάρτης των κόκκινων δανείων

Από το σύνολο των υπό διαχείριση ανοιγμάτων, 81,5 δισ. ευρώ δηλαδή το 89,1% αφορούν ανοίγματα που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων για λογαριασμό αγοραστών πιστώσεων, ενώ τα υπόλοιπα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή το 10,9%, αφορούν τη διαχείριση ανοιγμάτων για λογαριασμό πιστωτικών/χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.



Τα ανοίγματα που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων για λογαριασμό αγοραστών πιστώσεων ως επί το πλείστον έχουν ανατεθεί σε αυτούς στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Όσον αφορά τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων, το μεγαλύτερο μέρος αφορά ΜΕΑ (84%), με τo υπόλοιπo (16%) να είναι εξυπηρετούμενα ανοίγματα.



H συνολική αξία των ανοιγμάτων υπό διαχείριση για λογαριασμό των αγοραστών πιστώσεων αυξήθηκε κατά 10 δισ. ευρώ το 2025 και διαμορφώθηκε σε 81,5 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανάληψης νέων δανείων προς διαχείριση.

Συγκεκριμένα, οι διαχειριστές πιστώσεων ανέλαβαν τη διαχείριση νέων χαρτοφυλακίων συνολικής αξίας 12,2 δισ. ευρώ, τα οποία προήλθαν από πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα (7,5 δισ. ευρώ) και από την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (4,7 δισ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω ανοιγμάτων αφορούν το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (49,5%), ενώ ακολουθεί το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (31%) και, τέλος, το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (19,4%).

Τον Δεκέμβριο του 2025 τα υπό διαχείριση ανοίγματα για λογαριασμό των αγοραστών πιστώσεων αποτελούνταν κατά 89,2% από ΜΕΑ. Από τα υπό διαχείριση ΜΕΑ, η πλειονότητα είναι καταγγελμένα ανοίγματα (77,7%), ενώ το 17,2% αφορά ανοίγματα σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και το 5,1% ανοίγματα ταξινομημένα ως αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay) .

Το 2025 οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων για λογαριασμό των αγοραστών πιστώσεων διαμορφώθηκαν σε 4 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι αποπληρωμές ανοιγμάτων ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων σε 1 δισ. ευρώ και οι διαγραφές ανοιγμάτων σε 0,8 δισ. ευρώ. Τέλος, οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2025 αφορούν το 21,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση για λογαριασμό των αγοραστών πιστώσεων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αποτελούν οι λύσεις οριστικής διευθέτησης (61,1%) και ακολουθούν οι μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (34%) και οι βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (4,9%).

Το 2025 αυξήθηκε το μερίδιο των οριστικών διευθετήσεων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (55,7%).

Τον Δεκέμβριο του 2025, το υπόλοιπο των ρυθμισμένων ανοιγμάτων στα οποία έχουν εφαρμοστεί λύσεις οριστικής διευθέτησης ανήλθε σε 10,6 δισ. ευρώ (από 10 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024).

Τα αντίστοιχα υπόλοιπα για τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις ήταν 5,9 δισ. ευρώ και για τις βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις 0,9 δισ. ευρώ (από 6,9 και 1,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2024). Το μεγαλύτερο μερίδιο (47%) των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων αφορά λύσεις κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ οι πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων είναι η μερική διαγραφή οφειλής, ο διαχωρισμός οφειλής και η παράταση διάρκειας, με ποσοστά 42%, 26% και 25% αντίστοιχα .

Την ίδια περίοδο, οι ρυθμίσεις που υπόκεινται σε καθεστώς νομικής προστασίας, οι πλειστηριασμοί και οι λύσεις διακανονισμού απαιτήσεων (με ποσοστά 59%, 26% και 14% επί του συνόλου αντίστοιχα) αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους οριστικής διευθέτησης.

πηγή: newmoney.gr

