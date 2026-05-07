ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
«Διαβολικοί Τούρκοι, θα μπουν στη θέση τους»: Πυρά του «Έλληνα» αρχιστράτηγου της Ουγκάντας
ουγκάντα στρατηγός
clock 17:34 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέες επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας εξαπολύει μέσω X ο «ελληνικής καταγωγής», όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα. 

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του Διαβόλου. Είναι αντίχριστος» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα μπουν στη θέση τους. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε!» τονίζει ακόμη. 

«Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενος τον διάβολο (Τουρκία). Θέλω να φύγω από αυτό σκεπτόμενος τον ευλογημένο Κύριο και Σωτήρα μας» πρόσθεσε.

Ο Μουχούζι έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Αποχαιρετούν τον Νικήτα ντυμένοι στα λευκά...

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες - Τρία περιστατικά με εκατοντάδες μετανάστες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ουγκάντα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis