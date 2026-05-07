Επίδομα 400€ χωρίς κριτήρια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σε εφαρμογή βρίσκεται από το 2026 το νέο, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6133/2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025).

Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται πλέον στα 391 ευρώ.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική χορήγησή του, καθώς καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που ίσχυαν στο παρελθόν. Πλέον, το επίδομα χορηγείται ανεξάρτητα από την ηλικία, αλλά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εργασιακή ή ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, καλύπτοντας εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αποτελεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λόγω κώφωσης ή βαρηκοΐας. Παράλληλα, δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Απαραίτητη είναι επίσης η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, ενώ η πιστοποίηση της αναπηρίας πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠΑ.



Συμβατότητα με άλλα επιδόματα



Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα μικρότερο από άλλο φορέα, ο ΟΠΕΚΑ καλύπτει τη διαφορά έως το ποσό των 391 ευρώ. Αντίθετα, εάν το ποσό που λαμβάνεται είναι ίσο ή μεγαλύτερο, δεν καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης



Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση εντός του 2025, λαμβάνουν το επίδομα αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2025.

Το νέο καθεστώς στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με προβλήματα ακοής, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε οικονομική στήριξη χωρίς περιορισμούς που ίσχυαν στο παρελθόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Βουβός πόνος και αναπάντητα "γιατί" στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα (εικόνες)

Ηράκλειο: "Επίθεση" ομάδας προκλητικών εφήβων σε ποδηλάτη