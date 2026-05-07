Ηράκλειο: Εργασίες συντήρησης του πρασίνου σε διάφορα σημεία της πόλης (εικόνες)

Με γρήγορους ρυθμούς και τον συντονισμό της Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού σε πάρκα, λεωφόρους, δρόμους, σχολεία και άλλους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες παρεμβάσεις στον προμαχώνα Μαρτινένγκο, στα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, στις Λεωφόρους Μίνωος, Κνωσού, Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Παναγιωτάκη, Αρχ. Μακαρίου, στον κόμβο Γιόφυρου, στον Καράβολα, στις οδούς Μ. Μερκούρη, Δουκός Μποφώρ, Λεβήνου, Μ. Αλεξάνδρου, Γερωνυμάκη και Ικτίνου, στις Πλατείες Δασκαλογιάννη και Πανανού, στη Χρυσοπηγή, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού, στο 6ο ΕΠΑΛ & Σ.Α.Ε.Κ., στην παιδική χαρά της Κομνηνών, στον Άγιο Μύρωνα, στις Δαφνές, στα Σταυράκια κ.α.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη και την Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, τον Σύμβουλο του 1ου Δημοτικής Κοινότητας Γιάννη Πρεβεζά και τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη, είδαν από κοντά τα αποτελέσματα των εργασιών στο πάρκο Γεωργιάδη και στον Καράβολα. Παράλληλα, συνομίλησαν με περαστικούς διαπιστώνοντας το θετικό αντίκτυπο που έχουν οι παρεμβάσεις και την ικανοποίηση για αυτή τη φροντίδα, που θα είναι μόνιμη και διαρκής.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ανάλογες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, σε πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, κοιμητήρια, στα Ενετικά Τείχη και σε δενδροστοιχίες εντός και εκτός αστικού ιστού.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου και από συνεργεία του αναδόχου που προέκυψε από Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σκοπό την ενίσχυσης της Υπηρεσίας και την πραγματοποίηση νέων φυτεύσεων 600 δένδρων, 7.000 χαμηλών και ψηλών θάμνων και 4.000 αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών, την προστασία της υφιστάμενης βλάστησης, τον τακτικό έλεγχο των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, τις αρδευτικές εργασίες, την αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις με αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών, κ.α..

Στην κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνονται και όλες οι σχολικές αυλές και οι σχολικοί κήποι, οι χώροι των Δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και οι δεντροστοιχίες του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι να δίνουν προσοχή στις σημάνσεις.

