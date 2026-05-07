Ηράκλειο: Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το πάρκο Ερυθραίας - Έργο πνοής για τα νότια προάστια

Αυτοψία στο πάρκο Ερυθραίας που αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση τον Ιούλιο, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, μαζί με την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου και τον επιβλέποντα του έργου, Προϊστάμενο του τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Γιάννη Σπυριδάκη.

Το Γραμμικό Πάρκο Ερυθραίας, έκτασης περίπου 48 στρεμμάτων, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Ηρακλειώτες ως ένας νέος κοινόχρηστος χώρος ψυχαγωγίας, άθλησης, αναψυχής, αλλά και στάθμευσης, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα μιας μεγάλης περιοχής.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία του έργου και αναφέρθηκε στο σύνθετο χαρακτήρα του: «Βρισκόμαστε στο τμήμα του πάρκου Ερυθραίας που ξεκινά από την οδό ΕΑΜ και καταλήγει στην πλατεία Γιαμπουλάκη. Εδώ μιλάμε για μια έκταση 14.000 τετραγωνικών μέτρων σε ένα σύνολο που διαμορφώνεται και ολοκληρώνεται πλέον και είναι σχεδόν 48 στρέμματα. Με πεζή διαδρομή, ποδηλατόδρομους, ήπια κυκλοφορία, παιδική χαρά και με χώρους άθλησης. Στην απόληξη του από την άλλη μεριά, με ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης 149 οχημάτων που έχει και αυτός ολοκληρωθεί. Τον Ιούλιο του 2026 προβλέπουμε ότι όλο το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα σύνθετο εγχείρημα τεχνικά αλλά και χρηματοδοτικά και η Τεχνική Υπηρεσία έχει δουλέψει με πολύ μεγάλη επιμέλεια και αφιέρωση για ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι σημαντικό για την πόλη».

Μιλώντας για την αξία της ύπαρξης κοινόχρηστων χώρων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στο στόχο της βιώσιμης και βατής πόλης: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κοινόχρηστους χώρους, να έχουμε χώρους πρασίνου και επίσης, μια μεγάλη πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσουμε είναι η σύνδεση των διαδρομών αυτών σε μια περιοχή η οποία έρχεται από το κέντρο του Ηρακλείου και καταλήγει στην Κνωσό. Όπως επίσης και από το Λιμάνι του Ηρακλείου και καταλήγει στην Κνωσό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε η πόλη να είναι βατή, να είναι βιώσιμη και ευχάριστη και να έχει αυτές τις περιοχές στις οποίες θα χαίρεται κανείς να περπατάει. Πιστεύω ότι στο Πάρκο Ερυθραίας θα δημιουργηθεί ένας πόλος απόλαυσης και ανακούφισης όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για το Ηράκλειο συνολικά».

Η Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου δήλωσε σχετικά: «Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τελειώνει επί Δημαρχίας του Αλέξη Καλοκαιρινού. Θα παραδοθεί μέχρι τον Ιούλιο. Είναι ένας πνεύμονας για το Ηράκλειο ο οποίος ξεκινά με πάρκα, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομους, για περπάτημα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία έργα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Θα σας περιμένουμε να το περπατήσετε και να το απολαύσετε».

Το Γραμμικό Πάρκο Ερυθραίας

Δημιουργείται σε μια έκταση περίπου 48 στρεμμάτων και χωρίζεται σε δύο τμήματα 14,3 και 33,6 στρεμμάτων. Το νότιο τμήμα των 14,3 στρεμμάτων, που εκτείνεται από την οδό ΕΑΜ έως την Πλατεία Γιαμπουλάκη, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα τμήμα μόνο για πεζούς που θα χρησιμοποιείται ως περιπατητική διαδρομή και ένα παράλληλο ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης μήκους περίπου 400 μέτρων, στο κέντρο του Πάρκου. Περιμετρικά δημιουργούνται περιοχές πρασίνου, ανάπαυσης, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων, χώρος με τραπέζια και πάγκους, καθώς και μία παιδική χαρά.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του Πάρκου εκτείνεται σε έκταση είναι 33,6 στρεμμάτων από τα οποία τα 9,5 στρέμματα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και τα υπόλοιπα 24 περίπου στρέμματα, παράπλευρους δρόμους και χώρο στάθμευσης 149 θέσεων. Η ανάπλαση εξελίσσεται από την πλατεία Γιαμπουλάκη έως την γέφυρα του ΒΟΑΚ. Όπως και στο πρώτο μικρότερο τμήμα, περιλαμβάνει πεζοδρόμια που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πεζών, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης, υδάτινο στοιχείο, σταθμούς δημόσιων ποδηλάτων και παιδικές χαρές. Επίσης διαμορφώνεται μία συνεχής διαδρομή πεζών μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου και ένας ποδηλατοδρόμος διπλής κατεύθυνσης ίδιου μήκους που διατρέχουν όλη την έκταση συνδέοντας τους χώρους αναψυχής και άθλησης.

Το έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και συνεχίζεται από την παρούσα. Για το τμήμα των 14,3 στρεμμάτων, η συνολική δαπάνη μαζί με τον ΦΠΑ είναι 1.869.026,85 ευρώ και προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017 Climate change-Κλιματική Αλλαγή και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Για το τμήμα των 33,6 στρεμμάτων η συνολική δαπάνη μαζί με τον ΦΠΑ είναι 5.160.652,19 ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου

