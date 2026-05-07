Χανταϊός: Στην Ισπανία το «πλοίο του τρόμου» - Γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες το στέλεχος των Άνδεων

Το κρουαζιερόπλοιο "MV Hondius" που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού και ήταν ακινητοποιημένο από την Κυριακή στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου απέπλευσε για την Ισπανία την Τετάρτη, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, αφού τρία άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά άρρωστα, εκκενώθηκαν.

Το MV Hondius, με σχεδόν 150 επιβαίνοντες, αναμένεται να δέσει στην Τενερίφη της Ισπανίας, στα Κανάρια Νησιά , εντός τριών ημερών, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, προσθέτοντας ότι όσοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο πλοίο δεν παρουσίαζαν κανένα σύμπτωμα της νόσου.

Η εκκένωση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου από τα Κανάρια Νησιά, ανακοίνωσε το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών την Τετάρτη 6 Μαΐου.



«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροπλάνων που θα τους επαναπατρίσουν στις χώρες τους, ανέφεραν πηγές του υπουργείου.

Το πλοίο MV Hondius, το οποίο απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήριο την Τετάρτη, αναμένεται στα Κανάρια Νησιά το Σάββατο, σύμφωνα με τη Μαδρίτη.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με ολλανδική σημαία, στο οποίο επιβαίνουν σχεδόν 150 άνθρωποι, παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, μετά τον θάνατο τριών επιβατών και ενώ αρκετοί ακόμη αρρώστησαν σοβαρά λόγω ύποπτου ξεσπάσματος χανταϊού. Qasem Elhato/AP



Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το ξέσπασμα του ιού hantavirus που σκότωσε τρεις επιβάτες που επέβαιναν στο πλοίο που ακινητοποιήθηκε στα ανοικτά του λιμένα της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου στον Ατλαντικό και του οποίου ο ιδιοκτήτης ζήτησε άδεια την Τετάρτη να δέσει στην Τενερίφη. Παρόλο που έχουν εντοπιστεί αρκετά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος, η ακριβής προέλευση της μόλυνσης και οι συνθήκες εξάπλωσής της παραμένουν αβέβαιες σε αυτό το στάδιο, όπως και η πραγματική έκταση του επεισοδίου.

Το πλοίο ταξίδευε με 147 άτομα – 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος – 23 εθνικοτήτων, δήλωσε ο ΠΟΥ την Τρίτη.

