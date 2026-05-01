Akylas: Η σκηνή αλά video room, η «λύρα» της Έλενας Παπαρίζου και ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί η λύρα στη σκηνή της Eurovision για το τραγούδι του Akyla, ένα όργανο που έχει ταυτιστεί με την ιστορική επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου και ήδη δοκιμάζεται στο πλαίσιο των προβών.

Ένα ακόμη στοιχείο για την εμφάνιση του Ακύλα, παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Αυτό θα είναι ένα μεγάλο, περιστρεφόμενο σκηνικό prop, το οποίο λειτουργεί σαν πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι θα θυμίζουν ξεχωριστές πίστες ενός video game, μέσα στις οποίες ο Akylas θα κινείται για τα τρία λεπτά της εμφάνισης.

Σε κάθε διαφορετικό “δωμάτιο”, ο καλλιτέχνης θα συναντά και ένα από τα τέσσερα άτομα που θα τον πλαισιώνουν επί σκηνής, ανάμεσά τους και η ηθοποιός, Παρθένα Χοροζίδου.

