Τι αλλάζει στα ταξίδια εντός Ευρώπης - Τι ισχύει με διαβατήρια και βιομετρικά δεδομένα

Από τις 10 Απριλίου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) για τα ταξίδια στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις των ταξιδιωτών εκτός ΕΕ σε ολόκληρη την ήπειρο, ενισχύοντας τον έλεγχο και την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα.

Το EES απαιτεί από τους επισκέπτες να καταχωρούν τα στοιχεία του διαβατηρίου τους και βιομετρικά δεδομένα, όπως σάρωση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, κατά την πρώτη είσοδό τους στην ΕΕ. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και θα παραμένουν στο αρχείο. Σε κάθε επόμενη επίσκεψη, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επαληθεύουν τα στοιχεία τους πριν από το ταξίδι, χωρίς να χρειάζεται νέα φυσική καταχώριση.

Τέλος στις σφραγίδες διαβατηρίων

Η παραδοσιακή σφράγιση των διαβατηρίων καταργείται, καθώς μετά τις 10 Απριλίου 2026 το σύστημα εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα σημεία ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Οι σφραγίδες θα αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές εγγραφές στο EES.

Το νέο σύστημα καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να κινούνται χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο, το EES αντικαθιστά σταδιακά το παλαιό σύστημα σφράγισης από τους συνοριοφύλακες, καθιστώντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και ασφαλή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Πυροβόλησε έξι φορές, άφησε την σύζυγο στο σπίτι και μετά παραδόθηκε

Κρήτη: Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο Λασίθι: 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο: Φόβοι για καραντίνα έως και 8 εβδομάδων μετά το ξέσπασμα χανταϊού