Καθαρή σχάρα σε δευτερόλεπτα: Πώς ο πάγος εξαφανίζει τα καμένα λίπη

Το

τρίψιμο της σχάρας με ένα παγάκι

πριν το ψήσιμο είναι ένα έξυπνο «κόλπο» που εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς

: τον καθαρισμό και τη δημιουργία αντικολλητικής επιφάνειας.

Γιατί είναι απαραίτητο;

Αφαίρεση υπολειμμάτων (Steam Cleaning):

Όταν το παγάκι ακουμπά στην καυτή σχάρα, λιώνει ακαριαία δημιουργώντας υδρατμό

. Αυτός ο ατμός εισχωρεί στα ξεραμένα λίπη και τα καμένα υπολείμματα τροφών από προηγούμενα ψησίματα, μαλακώνοντάς τα ώστε να απομακρυνθούν εύκολα.

Προστασία από το κόλλημα:

Η υγρασία που αφήνει το παγάκι πάνω στις ράβδους της σχάρας δημιουργεί ένα προσωρινό φιλμ που, σε συνδυασμό με τη θερμότητα, βοηθά το κρέας να μην «αρπάξει» αμέσως και να μην κολλήσει πάνω στο μέταλλο.

Καλύτερη γεύση:

Καθαρίζοντας αποτελεσματικά τη σχάρα με αυτόν τον φυσικό τρόπο, αποφεύγετε τις δυσάρεστες οσμές ή την πικρή γεύση που αφήνουν τα παλιά καμένα λίπη στα φρέσκα τρόφιμα.

Πώς να το κάνετε σωστά

Προθερμάνετε τη σχάρα

μέχρι να φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία.

Χρησιμοποιήστε μια λαβίδα ή ένα πιρούνι

για να κρατήσετε το παγάκι, ώστε να αποφύγετε τα εγκαύματα.

Τρίψτε το απαλά

σε όλη την επιφάνεια της σχάρας, επιμένοντας στα σημεία με την περισσότερη βρωμιά.

Περάστε τη σχάρα με μια βούρτσα αν χρειάζεται και είστε έτοιμοι για το ψήσιμο.



Αν θέλετε να κάνετε τα μπιφτέκια σας ακόμα πιο ζουμερά, μπορείτε να δοκιμάσετε τη μέθοδο του Graham Elliot

, τοποθετώντας ένα μικρό παγάκι στο κέντρο του μπιφτεκιού

κατά το ψήσιμο

