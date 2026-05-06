Ηράκλειο: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου

Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες αποκατάστασης

στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου στο Ηράκλειο. Τα έργα αφορούν τη διόρθωση σοβαρών δομικών προβλημάτων, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της γέφυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τα σχετικά χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες εξελίσσονται σταδιακά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παράδοση του έργου και απόδοση της γέφυρας στο κοινό έως τα μέσα Μαΐου.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εργολαβία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή 11 γεφυρών στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, με στόχο την ασφάλεια των μετακινήσεων.

(Με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες)

