Η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Καταζητείται» σε δημοφιλή σειρά του Apple TV

To τραγούδι "Καταζητείται" της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε σε ένα από τα επεισόδια της σειράς «Your Friends & Neighbors» και η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της μέσα από ανάρτησή της.

«Ξυπνάς Κυριακή πρωί… Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories… Το “Καταζητείται” να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι και Γείτονες” (Friends and Neighbors) στο Apple TV. Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου… Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές», έγραψε η Νατάσα Θεοδωρίδου σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (3/5).

«Story time. Ξυπνάω σήμερα Κυριακή και το Instagram μου είναι γεμάτο με μηνύματα που με έχουν ταγκάρει, ακούστε τώρα, στη δημοφιλέστερη σειρά, στο νέο επεισόδιο, στο Apple TV, φίλοι και γείτονες, έχουν βάλει το τραγούδι “Καταζητείται”. Παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς», αναφέρει η τραγουδίστρια.

