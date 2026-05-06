ΚΕΕΛΠΝΟ: Άλλα λέει ο Πολάκης και άλλα ο Γεωργιάδης για την απόφαση του Εφετείου

Διάσταση... απόψεων σχετικά με την απόφαση του Εφετείου σχετικά με το ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση στην αντιδικία του Παύλου Πολάκη με τον Σταμάτη Πουλη και τον Άδωνη Γεωργιάδη.

Ο Σταμάτης Πουλής σε βίντεο που ανήρτησε τονίζει πως ο πρώην υπουργός «κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης».

«Ο Παύλος Πολάκης κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ΕΝΟΧΟΣ για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης εναντίον μου! Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε ο κ. Πουλής στο X.

Πολάκης: Τελείωσε, ΑΘΩΟΣ

Από τη δική του πλευρά, ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για την απόφαση:

«Το δικαστήριο, το Εφετείο μετα απο 5 δικάσιμες , τελείωσε. ΑΘΩΟΣ ,για τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήμισης για όλα όσα κατήγγειλα για τη δράση της συμμορίας Πουλή -Θεοφιλάτου κλπ για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το δικαστήριο ΔΕΧΤΗΚΕ πως οι καταγγελίες μου για τους διορισμούς του Άδωνι, τη διαφημιστική δαπάνη, τις φακές των 12,5 ευρώ, τη συντήρηση του κτιρίου της Δομής Οροθετικών του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ ,ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ!!!

Όμως δυστυχώς το δικαστήριο με έκρινε ένοχο γιατί είχα κατηγορήσει τη συμμορία «πως βάζει πρώην διάστικτους για συνήγορους για να πέσει στα μαλακά». ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ 2018-19 είχαν για δικηγόρο την πρώην δικαστικό την ΣΑΛΜΑ!!

Το δικαστήριο αυτό το θεώρησε συκοφαντία(;;;) και με καταδίκασαν, γι’ αυτό και ΜΟΝΟ για αυτό, σε 5 μήνες, με αναστολή βέβαια! (απο 12 μήνες το πρωτόδικο που είχε γίνει ερήμην μου. ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ: Ο Εισαγγελέας είχε προτείνει αθώωση για όλα τα σκέλη, αλλά προφανώς νίκησε η «αλληλεγγύη» των δικαστών…

Υγ .ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!! ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!!!»

Γεωργιάδης: Ο εκβιασμός του Πολάκη δεν πέρασε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης, σημειώνει ότι η ομόφωνη όσο και τελεσίδικη καταδίκη του κ. Πολάκη συνιστά σοβαρό πολιτικό ζήτημα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός, αναφέρει, «σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε».



Παράλληλα, σημείωσε ότι η ποινή των πέντε μηνών με τριετή αναστολή σημαίνει πως, για τα επόμενα τρία χρόνια, «αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του».

«Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση

«Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον Τελεσίδικη καταδίκη του @pavpol2222 για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του @stamatispoulis, αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε. Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν μετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.

Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Πλέον όχι μόνο όλες οι καταγγελίες του για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν εξετασθεί από την Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί τελεσίδικα (προσλήψεις, επικοινωνιακές εκστρατείες, σίτιση οροθετικών κλπ) αλλά και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο παρά την προσπάθειά του με νομικίστικα τερτίπια να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή.

Η δε ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του.

Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ».

