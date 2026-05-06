Τραμπ: «Παγώνει» προσωρινά το «Σχέδιο Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ για συμφωνία με το Ιράν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία», λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Αν και νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω νέας ανάρτησης στο Truth Social ότι το Σχέδιο Ελευθερία θα διακοπεί προσωρινά.

Όπως τόνισε ο ίδιος, η απόφαση ελήφθη «για να δούμε αν μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί». Σημείωσε δε ότι υπήρξε σχετικό αίτημα από το Πακιστάν και άλλες χώρες.

«Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Είχε προηγηθεί, πάντως, η δήλωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ότι η «Επιχείρηση Οργής έχει τελειώσει». «Απαντάμε μόνο, όταν δεχτούμε επίθεση», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αμερικανική έκθεση, αποκάλυψε ότι παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, οι ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν είναι περιορισμένες και ότι η Τεχεράνη μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε ένα χρόνο. Την ίδια ώρα, ιρανικά ΜΜΕ σχολιάζοντας την προσωρινή παύση της «Eπιχείρησης Ελευθερία», κάνουν λόγο για υπαναχωρηση των ΗΠΑ. «Ο Τραμπ υποχωρεί», γράφουν.

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί

Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στο Πεκίνο, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Ουάνγκ Γι.

Σχολιάζοντας αυτή την επίσκεψη, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως αναμένει η Κίνα να πιέσει το Ιράν να άρει τον de facto αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. «Ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα πουν (σ.σ. στον κ. Αραγτσί) αυτό που πρέπει να ακούσει», ότι δηλαδή «αυτό που κάνετε στα Στενά σας απομονώνει διεθνώς», πέταξε.

Η Κίνα πλήττεται ιδιαίτερα από την παράλυση της κίνησης στο Στενά του Ορμούζ. Πάνω από τις μισές εισαγωγές αργού που μεταφέρεται διά θαλάσσης σε κινεζικά λιμάνια και έχει προέλευση τη Μέση Ανατολή διέρχεται από εκεί, σύμφωνα με την Kpler.

Είναι άλλωστε ο κυριότερος εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών αργού είχε προορισμό την Κίνα προπολεμικά, σύμφωνα με την ίδια εταιρεία αναλύσεων.

«Έτοιμοι για διάλογο»

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι «θέτουν σε κίνδυνο» την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Η CENTCOM διαβεβαίωσε, παρά τις ιρανικές διαψεύσεις, πως δυο εμπορικά πλοία υπό σημαία ΗΠΑ πέρασαν την περασμένη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «διάλογο» για «κάθε» ζήτημα. Αλλά «δεν συνθηκολόγησε και δεν θα συνθηκολογήσει ποτέ», πρόσθεσε.

«Η Επιχείρηση Οργής έχει τελειώσει»

Η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε οριστικά την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπονοώντας ότι η αμερικανική προτεραιότητα τώρα είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Η επιχείρηση Επική Οργή, τελείωσε. Όπως ενημέρωσε ο Προεδρος το Κογκρέσο, τελειώσαμε με αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

«Είμαστε τώρα σε αυτό την επιχείρηση Ελευθερίας», συνέχισε, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Τραμπ να καθοδηγήσει εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNNi. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν είχαν «τερματιστεί» καθώς έφτασε σε ένα όριο 60 ημερών που θα απαιτούσε επίσημη άδεια από τους νομοθέτες.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει την επανέναρξη μιας εκστρατείας βομβαρδισμών εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν ή το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα εκεχειρία.

Τα ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού - θα επιλυθούν μέσω συνομιλιών, δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Όσον αφορά μια διαπραγμάτευση, νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν πρέπει να είναι μόνο ο εμπλουτισμός, αλλά και το τι συμβαίνει με αυτό το υλικό που βρίσκεται κάπου πολύ βαθιά», είπε.

«Δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η ομάδα γνωρίζουν την κεντρική σημασία αυτού του ζητήματος και ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε.

«Αμυντική επιχείρηση» ο ναυτικός αποκλεισμός

Xαρακτήρισε την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας ως «αμυντική επιχείρηση», καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται και οι ΗΠΑ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι κατέρριψαν πολλά ιρανικά σκάφη.

«Δεν πρόκειται για επιθετική επιχείρηση. Πρόκειται για αμυντική επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πολύ απλό: Δεν υπάρχουν πυροβολισμοί εκτός αν μας πυροβολήσουν πρώτοι», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κάποιο ταχύπλοο να φτάσουν στα πλοίο και να τα πυροβολήσουν. Θα απαντήσουμε σε αυτό. Και έχουμε σημειώσει επιτυχία», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε το «Project Freedom», που στοχεύει στην ασφαλή καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ως «προστατευτική φούσκα» και το «πρώτο βήμα» προς το πλήρες άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς το άνοιγμα του στενού και την ολοκλήρωση του έσχατου, ενεργού οικονομικού εμπρησμού αυτού του καθεστώτος», είπε.

Σήμερα είναι η πρώτη φορά που ο Ρούμπιο πραγματοποιεί την ενημέρωση, καθώς η εκρπόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, βρίσκεται σε άδεια μητρότητας.

Έρευνα CNNi: Ποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενδέχεται να παραμένουν ανέπαφες

Στο μεταξύ, δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNNi, καταγράφουν ότι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν μείνει σχεδόν ανέπαφες παρά το σφυροκόπημα ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με την έρευνα του CNNi, μέρος της παραγωγικής αλυσίδας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Ωστόσο, ορισμένες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και πιθανές αποθήκες υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ενδέχεται να μην έχουν πληγεί καθόλου.

Εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNNi σημειώνουν ότι παραμένει ασαφές πόσο αποτελεσματικά ήταν ακόμη και τα πλήγματα που θεωρούνται επιτυχημένα.

Από τα πανεπιστήμια μέχρι τα ορυχεία ουρανίου

Ένα πανεπιστήμιο στο κέντρο της Τεχεράνης, το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν ότι συνδέεται με τα πρώτα στάδια της πυρηνικής εφοδιαστικής αλυσίδας του Ιράν, επλήγη στα μέσα Μαρτίου στο πλαίσιο της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2012, με την κατηγορία ότι συμμετέχει σε έρευνα και ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Η ανάλυση του CNNi περιλαμβάνει δεκάδες σημεία σε όλο το Ιράν, με στόχο να διαπιστωθεί πόσο μεγάλο μέρος της πυρηνικής αλυσίδας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το συμπέρασμα, είναι ότι η ζημιά είναι σημαντική, αλλά όχι τόσο εκτεταμένη όσο θα επιθυμούσαν η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ.

