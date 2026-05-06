Ηράκλειο: Βρήκε τον θάνατο ανάμεσα στο τρίκυκλο και σε τοίχο
Βούτες
clock 08:47 | 06/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε νωρίτερα το πρωί ένας άνδρας στην περιοχή των Βουτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti πρόκειται για έναν 78χρονο ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα στην τρίκυκλη μηχανή του και τοίχο.

Επί τόπου βρέθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά καθώς ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Αυτό που εκτιμάται είναι να έφυγε το τρίκυκλο όχημα και να εγκλώβισε τον άτυχο άνδρα με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βουτών, Χαράλαμπος Αλογδιανάκης, πρόκειται για έναν φιλήσυχο άνθρωπο της περιοχής ο οποίος διέμενε χωρίς οικογένεια με μόνο στενό συγγενικό πρόσωπο τον αδελφό του που ζει πάνω από το δικό του σπίτι. 







